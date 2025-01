Veebruaris jõuab tele-ekraanile neli uut "Eesti lugude" dokumentaali

"Kõlab nagu muinasjutt" 2. veebruaril ETV-s

Režissöörid Eva Kübar ja Villem Roosa, tootja Kübarkino OÜ.

Film on pettus ning üks inimene, kes selle eest igapäevaselt hoolitseb, on meie ainus foley-kunstnik Anna-Maria Jams. Ta teab, kuidas teha hobusekapjade klõbinat kookosekestade või tuvipea keeramist kõrkjatuttide abil. Anna-Maria suur unistus on, et ükskord saaks ta luua päris oma foley-stuudios, mis oleks Eestis esimene omasugune – suurte akende, kõrgete riiulite ja paljude erinevate põrandatega.

"Andrus" 9. veebruaril ETV-s

Režissöör Madis Reimund, tootja Masterplaan OÜ.



Tippsportlased elavad elu laineharjal surfates kadestamisväärselt: nad on rikkad, ilusad, terved ja neid imetletakse. Ometi peavad kõik pärast sporditee lõppu alustama puhtalt lehelt. See on uus elu, millele tuleb julgelt vastu minna. Pea kümme aastat tagasi tingimisi vangi mõistetud kunagine maailmameister Andrus Värnik elab emaga oma lapsepõlvekodus Antslas. Tal täitus oktoobris kaheksa aastat viimasest pitsist.

"Suhkur" 14. veebruaril ETV2-s

Režissöör Elisabeth Kužovnik, tootja Nafta Films OÜ.

"Suhkur" keskendub seksitööstusele Eestis ja avab teemat erinevatest külgedest. Film toob esile mitmeid isiklikke lugusid ning peegeldab ühiskondlikke hoiakuid, andes võimaluse mõista, kuidas inimesed seda valdkonda kogevad ja kuidas isiklikud valikud, majanduslikud vajadused ning ühiskonna suhtumine mõjutavad seksitööst elatuvaid inimesi. See on üleskutse vaadata kaugemale eelarvamustest ja mõista teema keerukust meie igapäevaelu kontekstis.

"Eesti rula lugu" 16. veebruaril ETV-s

Režissöörid Taavi Arus ja Ivar Murd, tootja MÕ OÜ.

Rulatamine on elustiil, isiklik väljendumisviis, loovus ja mässumeelsus, millest on Eestis saanud palju enamat kui lihtsalt trikkide tegemine. Rulatajad kordavad üheskoos: "Rulatamine on andnud mulle kõik". Rulatamine on elu. Rulatamine on vabadus. See on viis aastakümmet kestnud skeene lugu Eestis, alates 1980ndatel Võrus saviratastega tehtud ruladest kuni tänaste noorteni, kelle jaoks on kogu maailm valla.

"Eesti lugude" dokumentaalfilmide tootmist rahastavad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.

Varasemaid filme näeb Jupiteris.