"Eesti lugude" 22. hooaeg toob ekraanile kaheksa uut dokumentaali

2003. aastal käivitanud dokumentaalsari "Eesti lood" on rohkem kui 20 aasta vältel talletanud Eesti elu läbi siinelavate inimeste ja nende tegemiste. Ajastu kroonikaks kujunenud sari toob 22. hooajal vaatajate ette kaheksa uut dokumentaali, mille taga on eristuva käekirjaga režissöörid ja meeskonnad.

"Eesti lood" tele-esilinastuvad ETV-s pühapäeviti kell 20.30. Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad ühiselt Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.

Varasemaid filme näeb Jupiteris.

Jaanuaris linastuvad dokumentaalid

"Puugid või inimesed" 5. jaanuaril ETV-s

Režissöör Madis Ligema, tootja Davai Laama OÜ

Dokumentaalfilm viib vaataja Eesti metsadesse, laboritesse ja rahvapärimuse radadele kohtuma teadlaste Maria Vikantjeva ja Julia Gelleriga, kes avavad puukide salapärast maailma, ning inimestega, kelle elu puugid on puudutanud – näitleja Ivo Uukkivi, kes kogus kampaania "Pane puuk posti" raames tuhandeid puuke, ja Sander Rebane, kes veetis haiglas nädalaid, võideldes puukentsefaliidiga ja -borrelioosiga.

Film uurib puukide elu ja teaduslikku tausta, kuid läheb kaugemale – see peegeldab meie enda olemust. Kas inimene pole looduse "puuk" – olend, kes võtab aina rohkem, andmata midagi vastu? Režissöör Madis Ligema loob poeetilise ja mõtlemapaneva vaatluse looduse tasakaalu ja inimese rolli üle selles hapras süsteemis.

"Kodustatud venelased" 12. jaanuaril ETV-s

Režissöör Indrek Spungin, tootja Menufilmid OÜ

Film jälgib käputäit Eestis elavaid vene juurtega inimesi, kes on erinevalt paljudest oma kaasmaalastest leidnud tee eestlaste südamesse. Kas, mil moel ja kui palju on nad pidanud selle eest lõivu maksma või oma identiteedist ning grupisisestest väärtustest mööda libisema, muganduma? Kui palju on see sõltunud välimisest või sisemisest survest? Kellena nad ennast õigupoolest tunnevad, kuidas see muutub ja millest sõltub? Millised on nende suhted vanemate ja sõpradega, kellega võidu on tulnud toime tulla suurrahva esindajana vähemusgruppi kuulumise "traagilise" kogemusega?

"Aja puudutus" 19. jaanuaril ETV-s

Režissöör Maria Uppin, tootja Black Plastic Media Productions OÜ

Dokumentaalfilm viib uute kunstiavastuste kannule. Sajandite tolm pühitakse maalingult, mille olemasolust polnud kellelgi siiani aimu. Professori ja kunstiakadeemia dekaani Hilkka Hiiopi jälil asutakse lummavat aaret puhastama, uurima ning autorit otsima. Kõige selle käigus muutub aeg käega katsutavaks, seigeldakse tundmatutel ja seni läbi uurimata ajalooradadel.

"Narvas kinni" 26. jaanuaril ETV-s

Režissöör Margus Jõemägi, tootja Telegeenius OÜ

Pale Alison on Narvas tegutsev noorte bänd. Kommunistliku korra kokkuvarisemisel jäid need noored Narvas perekondadesse, kust suure koduvabariigi eufooria kadus ning segadus uue ja vana maailmakorra vahel tekitas igapäevaseid pingeid. Kuidas elada, kui su isa on putinist, aga ema armastab Euroopat ja vaba Eestit? Kuidas saada narvakana Eestis eurooplaseks, kui rahakott on õhuke ja väljapääsu lõikab ära riigikeele puudulik oskus?