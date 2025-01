Avandi: maailm ei hakka teistpidi pöörlema, kui mees paneb naise riided selga

Pärast aastavahetust tekitas laialdaselt kära ETV eetris olnud teatritudengite drag show. Näitleja Märt Avandi sõnul on "Idenditeedikabaree" asemel probleem hoopis selles, et inimesed selle peale nõnda vihaseks said.

Näitleja Märt Avandi on inimestele tuttav nii tele-ekraanilt kui ka teatrilavalt. Aastaid saatsid Eesti inimesed vana aasta just Avandi ja Ott Sepa loodud "Tujurikkuja" saatel ära. Kuigi tänavu täitub 10 aastast viimasest korrast, mil "Tujurikkujat" tehti, räägitakse sellest tänaseni.

Kultuurisaates "OP" külas käinud Märt Avandi nentis, et niipea pole tegijatel plaanis "Tujurikkujat" tagasi tuua. "Aga ajalugu on näidanud, et sellised kooslused võivad aegade möödudes siiski kokku tulla. Seda välistada ei saa, et kui me oleme 60-aastased ja ikka edevad, et siis me tahame," märkis ta.

Ta selgitas, et "Tujurikkuja" seisis püsti entusiasmi najal. "Ega me keegi suurt palka sealt ei saanud, aga see teha tahtmine oli nii tohutu suur, et me läksime läbi halli kivi," meenutas näitleja.

Aasta esimestel nädalatel tekitas avalikku kära teatritudengite "Identiteedikabaree", mida aastavahetusel ETV-s näidati. "Kui mees paneb naise riided selga, ei hakka maailm teistpidi pöörlema ja me ei peaks nii hirmus välja minema," sõnas Avandi ja lisas, et tegelikult on probleem hoopis selles, et nähtu peale nõnda vihaseks mindi. "See ei ole esimene kord, kui me vihastume hästi suurelt ja tugevalt millegi peale, mille peale ei oleks põhjust vihastada," märkis ta.

Avandi sõnul on eriti praegusel ajal oluline osata rahu säilitada. "See on liialdamata ka julgeoleku küsimus, sest mida killustatum ja üksteise vastu ässitatum rahvas on, seda lihtsam saak ta on ju. Agressori üks meetod killustamine, aga mulle tundub, et me teeme vahel selle töö ise ära. Mind hämmastab, et me lähme endast nii lihtsalt välja ja hakkame kas kunstiakadeemia rektorit või lavakunstikooli tudengeid otsekohe poriga loopima. See on tõsine mõtlemise koht," rõhutas ta.

Märt Avandi ja Owe Petersell Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Novembris esilinastus Pimedate Ööde filmifestivalil Elisa ja Eesti Telefilmi koostöös valminud draamasari "Varastatud lootus: Armukelm", mis põhineb tõestisündinud lugudel. Seriaal, kus ka Avandi kaasa teeb, jutustab loo armukelmist ja tema ohvriteks sattunud naistest, kes peavad kõik vaatamata mineviku haavadele leidma viisi, kuidas edasi liikuda.

Seriaali režissöör on Tambet Tuisk, kellele Avandil vaid kiidusõnu jagus. "Ma kiidan teda taevani, aga ma ei kiida teda üle, sest ma olin temast tõesti vaimustuses. Ta usaldas mind, andis mulle nõu, aga ta kuulas ja aktsepteeris peaaegu alati, kui mina pakkusin midagi omalt poolt."

Mitmed näitlejad on rääkinud sellest, kuidas neid ühe kindla rolliga seostatakse. Avandi sõnul tema puhul üht kindlat rolli pole ning erinevas vanuses vaatajad seotavad teda erinevate tegelastega. "Kui on lapsed, siis ma olen Gerth Maango. Ma arvan, et ma jään selleks elu lõpuni," muigas ta ning lisas, et samuti on ta mõne jaoks "Tulnuka" Valdis. "Eelkõige olen Märt Avandi. See on tore."

Alates 2015. aastast kuulub Avandi Endla teatri ridadesse. "Ma leian, et meil läheb hästi. Meil tuli mõned kuud tagasi "Nukumaja" ja nüüd pusime teise klassikalise näitemängu "Salemi nõiad" kallal. Mul on sellel hooajal kaks ägedat tööd," tutvustas ta koduteatri tegemisi.