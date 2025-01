Pärnus taasavatakse alternatiivne kultuuriklubi Tempel

"Mis on nüüd siin uus, on see, et meil on kaks saali. Me teeme suures meresaalis, mis on hästi suur ja avar regulaarseid suuri kontserte. Aga jõesaalis, mis on niisugune madal, looklev ja kiire, teeme sagedamini elektroonilise muusika sündmuseid. Meie peamine rõhk on kontsertidel ja üleüldiselt muusikal, kuid meie programmis on ette nähtud ka stand-up showd. Praegu käivad läbirääkimised ka mõne teatriga, teeme siin ka näituseid. Mina nimetan seda subkultuurimajaks," ütles kultuuriklubi Tempel juht Andres Tölp.