Paliale: osal inimestel on ​"Pikkade paberitega" nii palju paralleele, et kõhe hakkab

Meel Paliale sõnas, et see tunnustus tuli üsna ootamatult. "Ma lihtsalt nägin, et mulle oli meili peale see kutse tulnud, ma ei osanud midagi arvata, okei, mingi gala, aga siis alles hiljem ma sain aru, et ma olen laureaat ja pean kohale tulema," meenutas ta ja lisas, et "Pikkade paberite" tegelased oleksid sellise auhinna üle õnnelikud. "Samas nad vist liiga palju lugu ei pea mingist auhinnast."

"Ikka on räägitud, et kui teed midagi isiklikku, siis selle on potentsiaal muutuda universaalseks ja ma sain seda omal nahal tunda," kinnitas ta ja mainis, et osal inimestel on nii palju paralleele "Pikkade paberitega", et isegi kõhe hakkab.

Teda ennast on elus väga puudutanud Richard Linklateri debüütfilm "Slacker". "Seal ei olegi mingit lugu, see on ühe linna portree läbi inimeste, see on küll üks film, mille peale ma mõtlesin pool aastat iga päev."

Oma järgmise filmi kohta ei saa midagi paljastada, sest ta veel täpselt ei tea, mis see on. "Mul on erinevad mõtted, aga see on otsustamise koht, millele nüüd pühenduda järgnevatel aastatel. Ma ei ole seda otsust veel langetanud."