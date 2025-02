Kinodesse jõudis dokfilm kodumaisest kosmosesatelliidist Estcube-2

Produtsent Oliver Lombi sõnul saatsid teise kuupsatelliidi ehtiust erinevad takistused, alates koroonast ja Vene-Ukraina sõjast kuni tarneraskusteni. Kokku võttis satelliidi ehitus aega seitse aastat, filmitegijad hakkasid protsessi jälgima viimasel paaril aastal.

"Me alguses mõtlesime, et teeme miniseriaali, aga siis asjade kokkulangevus läks nii, et oli mõistlik üks täispikk dokk teha," selgitas Lomp ja lisas, et hästi palju oli ootamist selles protsessis. "Lõpuks muidugi ka see, et see projekt ei õnnestunud ja meie kuubik tuli sealt alla, me läksime tegema rohkem kangelaslugu, aga siis tuli kuidagi ära siduda," tõdes ta ja rõhutas, et osalistele samas väga meeldis. "Kui oli esilinastus, siis naerdi palju, mina isegi ei osanud nendes kohtades naerda, kus nemad naersid, selles mõttes läks korda."

Režissöör Kaur Kokk sattus selle projekti juurde üsna juhuslikult, kuna oli vaja inimest, kes tunneks huvi nii filmitegemise kui ka kosmose vastu huvi ning tema sobis selle profiiliga hästi. Tema enda jaoks sai kõige olulisemaks katsumuseks see, et teha teadusdokumentaali nii, et seda oleks huvitav vaadata, aga samas ei tuleks teha ka teaduse koha pealt allahindlusi.

"Tänasel Tiktoki ajastul tundus lahe näidata, kuhu võib viia pühendumus just noorte inimeste puhul, teha vaikselt ja töötada 10 aastat ühe asja kallal, seda asja mitte väga laialt reklaamida," rõhutas Kokk ja lisas, et selline mõtteviis võiks ka uusi noori inspireerida.

Filmi operaatorid olid Madis Reimund ja Kullar Viimne, heli tegid Romet Pott ja Rein Fuks.

Dokumentaalfilm "Estcube 2.X: kümme aastat tähtedeni" on juba teine film, mis on tehtud Eesti valmistatud kuupsatelliitidest. 2015. aastal valmis Madis Ligema käe all film "Kuidas ehitada kosmoselaeva?".