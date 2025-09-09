X!

Kinodesse jõuab Kullar Viimse dokumentaalfilm "Torn"

"Torn" Autor/allikas: Kaader filmist
Alates 19. septembrist jõuab Eesti kinodesse Kullar Viimse dokumentaalfilm "Torn", mis esilinastus juba mullu Pimedate Ööde filmifestivalil.

Filmi peategelane Kalju elab eraldatult Lõuna-Eesti metsade vahel kõrgel künkal, kuhu ta on oma elu ehitanud pärast seda, kui naine ta hülgas ja väikese tütre endaga kaasa viis. "Torn" on lugu igatsusest, armastuse kaotusest ja inimsuhteid vormivast vaikimisest. Film avab Kalju sisemaailma läbi tema päevikute, helisalvestiste ja igapäevase rutiini.

"Eesmärk ei olnud teha pelgalt filmi mehest, kes ehitab torni. Mind huvitas Kalju sisemine maailm – tema vaikimine, igatsus ja ootus. Loodan, et vaatajad tunnevad tema lugu oma südames ja mõistavad kui valusalt ja poeetiliselt võib üks inimene maailma endale nähtavaks teha," ütles režissöör Kullar Viimne.

Filmi režissöör ja operaator on Kullar Viimne, produtsent Erik Norkroos, monteerijad Erik Norkroos ja Mirjam Jegorov, helilooja ja muusika autor on Erki Pärnoja, helirežissöör Harmo Kallaste.

Kullar Viimne pälvis filmi "Torn" eest 2024. aasta Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia. Filmi esilinastus 2024. aasta PÖFF-il.

Toimetaja: Kaspar Viilup

