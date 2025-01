Galerii: esilinastus Jaan Tootseni film president Toomas Hendrik Ilvesest

Teisipäeval esilinastus Apollo Solarise kinos Jaan Tootseni dokumentaalfilm "Kikilipsuga mässaja", mis jälgib president Toomas Hendrik Ilvest tema ametiaja viimasel pooleteisel aastal. Film on kinodes alates 31. jaanuarist.

Paralleelselt keerulise situatsiooniga maailmapoliitikas tuli president Toomas Hendrik Ilvesel oma ametiaja viimasel pooleteisel aastal rinda pista probleemidega eraelus.

Ilves, kes loeb kilomeetrite viisi raamatuid, kohtub tipp-poliitikutega, kujundab Eesti mainet, tunneb end siiski kõige mõnusamalt DJ-na ööklubis plaate keerutades. Kuidas lepitada nooruslik ja kohati taltsutamatu riigipea ühiskondlike ootustega? Kuidas hakkama saada olukorras, kui su eraelu on rahva fookuses?

Filmi režissöör ja stsenarist on Jaan Tootsen, montaažirežissöör Martin Männik, operaatorid Kullar Viimne, Erik Norkroos, Joosep Matjus, Jaan Tootsen jt. Helilooja ja muusikaline kujundaja on Vaiko Eplik, helirežissöör Harmo Kallaste, produtsendid Eero Talvistu, Jaan Tootsen ja Rain Tamm. Filmi on tootnud Aadam ja Pojad.