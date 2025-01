Filmikriitik: "Kikilipsuga mässaja" on maailma kontekstis unikaalne film

Filmi autor Jaan Tootsen töötas president Ilvese meeskonnas kultuurinõunikuna. Idee filmi teha ei sündinud päevapealt. Esimene võte tehti kümme aastat tagasi enne iseseisvuspäeva.

"Läks kaks aastat. Olin kultuurinõunik ja tundsin dokumentalisti taju, et siit tuleks lugu, aga julgust polnud. Siis käis siin 2014. aastal Obama ja tal oli võttegrupp kaasas. Tollane kantselei direktor Siim Raie ütles Ilvesele, et kui tahad elu pildi peale, pead kaamera ligi laskma," rääkis Tootsen "Aktuaalses kaameras".

Võttis aega kuni kantselei rahvas ja president kaamera juuresolekuga harjusid. "Kui ma seda filmi vaatan, vaatan nii seda tema elu, aga salamahti pööran ka pilgu enda hinge," tunnistas Tootsen.

President Ilves on filmi näinud ja sellega nõus. "Ta aktsepteerib seda sellisena. See näitab tema liberaalsust. Ta pole palunud mitte midagi välja võtta," sõnas filmi autor.

Filmikriitik Filipp Kruusvall ütles, et tema teada pole varem ühestki presidendist tema meeskonna liige filmi vändanud ja see teebki "Kikilipsuga mässaja" eriliseks.

"Me näeme selles filmis sõna otseses mõttes presidendi institutsiooni telgitaguseid, presidendi elu köögipoolt. See on ka maailma kontekstis päris unikaalne, et Jaan Tootsenil on õnnestunud seda tabada," sõnas Kruusvall.