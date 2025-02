Aleksander Algo: ei kujuta ette, mida Drake nüüd tegema peaks

Vast kõige enam ootas kogu Super Bowli publik, et Lamar esitaks oma Drake'i vastu suunatud diss track'ist hittlugu "Not Like Us". "Mulle väga meeldis, kuidas ta õrritas publikut paar korda. Esiteks, mängides "Not Like Us'i" avaakorde ja siis öeldes, vihjates Drake'ile, et talle ju meeldib kohtusse kaevata, äkki ma ikka ei saa seda mängida. Natuke aega hiljem tulid need samad taktid uuesti ja laul läks päriselt peale. Ta valmistas selle väga lahedalt ette," rääkis Algo.

Kendricku ja Drake'i avalik tüli oli üks läinud aasta suuremaid popkultuuri sensatsioone, kus mõlemad pooled üksteist oma lugudes maha tegid. "Kivi all pidi elama, kui eelmine aasta mööda satuti kogu sellest Drake'i ja Kendricku biifist. "Not Like Us" on praktiliselt kirss tordil, viimane piisk karikasse selles biifis, see, mis selle ära lõpetas. See oli lõppkokkuvõttes lustakas, väga California nõksuga, lihtne, võib-olla isegi labane diss track. Ma ei saa labane öelda, ta võitis sületäie Grammysid selle eest. Aga praktiliselt süüdistab Kendrick Drake'i pedofiilias, mustanahaliste kultuuri omastamises ja mitmes muus surmapatus veel. Sellega ta selle biifi ära võitis," rääkis Aldo.

"Ma ei kujuta ette, mis Drake peaks tegema. Ta väga visalt pani oma räpiridades vastu, võttis praktiliselt 20 meest korraga ette. Ärme unusta, et tema vastu olid ka ASAP Rocky, Rick Ross ja paljud teised räpparid. Aga nüüd, kui ta on kaotav pool, siis ma ei kujuta ette, mis ta tegema peaks," sõnas Aldo.

Hetkel tuuritab ja annab kontserte Drake augulistes esinemisriietes, kust hoovab suitsu välja. "Ta on nagu 50 Cent, üheksa lasku kerre saanud ja üle elanud need. Eks ta haob tagasitulekut ja 14. veebruaril on talt albumit oodata koos Party Next Dooriga. See on R'n'B album, mitte räpialbum, nii et ma arvan, et hetkeks ta teeb kõrvalepõike kogu räpiasjast. Aga küll ta tagasi tuleb."

Drake aga Algo sõnul tühistatud pole. "Inimesed kuulavad meeletutes kogustes Drake'i, tema tagakataloog on nii meeletult lai, et tühistatud ta pole ning inimesed kuulavad teda endiselt. Ta on niivõrd järjepidev muusika väljapanija, et kuulajad tema tagant kindlasti ei kao kuskile," arvas Algo.

Kendricku süüdistused Drake'i vastu ei ole Algo sõnul siiski täiesti alusetud olnud. "Tal on kahtlaseid liigutusi, selline Sass Henno keiss natukene. Aga pedofiilia süüdistusi kui selliseid otseselt ei ole kunagi tõendatud, mistõttu pole teda põhjust tühistada, à la Diddy, à la Jay Z võib-olla varsti, à la R Kelly."