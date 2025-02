Grammydel võitis enim auhindu Kendrick Lamar

Suurest räpimaailmatülist Kendrick Lamari ja Drake'i vahel sündinud lugu "Not Like Us" teenis viis auhinda: aasta laulu, aasta salvestise, aasta räpploo, parima räpiesituse ning parima muusikavideo eest.

"Me pühendame selle linnale," ütles Lamar, viidates Los Angelese põlengutele oma aasta salvestise auhinna tänukõnes. "See on minu kant, mis on minu eest juba väikse kutsikana hoolitsenud, mil ma istusin stuudios, üritades kirja panna parimaid räpilugusid," ütles ta.

Õhtu ühtedes suuremates ja konkurentsitihedamates kategooriates viisid auhinnad koju aga naisartistid. Charli XCX pälvis kolm auhinda parima elektroonilise/tantsumuusika albumi "Brat" eest, parima tantsupopi salvestise ("Von Dutch") ning parima terviksalvestuse eest ("Brat").

11 kategoorias nomineeritud olnud Beyoncé viis lõpuks koju samuti kolm auhinda. "Cowboy Carter" pälvis aasta albumi ning aasta kantrialbumi auhinna. Lisaks viis Beyoncé looga "II Most Wanted" koju ka parima kantriduo/-bändi esituse auhinna.

Auhindadest ei jäänud ilma ka Sabrina Caprenter, kes võitis auhinnad parima pop-vokaal albumi ("Short n'Sweet") ning parima sooloesituse eest popis ("Espresso"). Aasta uue artisti preemia pälvis Chappell Roan. Ära märkimist väärib ka fakt, et seitsmes kategoorias nomineeritud olnud Billie Eilish ei vormistanud ühtegi äramärkimist võiduks.

Doechiist sai aga enda albumiga "Alligator Bites Never Heal" kolmas naissoost räppar, kes võitnud parima räppalbumi kategoorias.

Grammyde nominendid ja võitjad:

Aasta album

André 3000 "New Blue Sun"

Beyoncé "Cowboy Carter"

Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"

Charli XCX "Brat"

Jacob Collier "Djesse Vol. 4"

Billie Eilish "Hit Me Hard and Soft"

Chappell Roan "The Rise and Fall of a Midwest Princess"

Taylor Swift "The Tortured Poets Department"

Aasta lugu

Shaboozey "A Bar Song (Tipsy)"

Billie Eilish "Birds of a Feather"

Lady Gaga ja Bruno Mars "Die With a Smile"

Taylor Swift ja Post Malone "Fortnight"

Chappell Roan "Good Luck, Babe!"

Kendrick Lamar "Not Like Us"

Sabrina Carpenter "Please Please Please"

Beyoncé "Texas Hold 'Em"

Aasta salvestis

The Beatles "Now and Then"

Beyoncé "Texas Hold 'Em"

Sabrina Carpenter "Espresso"

Charli XCX "360"

Billie Eilish "Birds of a Feather"

Kendrick Lamar "Not Like Us"

Chappell Roan "Good Luck, Babe!"

Taylor Swift ja Post Malone "Fortnight"

Parim uus artist

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Parim sooloesitus popis

Beyoncé "Bodyguard"

Sabrina Carpenter "Espresso"

Charli xcx "Apple"

Billie Eilish "Birds of a Feather"

Chappell Roan "Good Luck, Babe!"

Sabrina Carpenter "Short n' Sweet"

Billie Eilish "Hit Me Hard and Soft"

Ariana Grande "Eternal Sunshine"

Chappell Roan "The Rise and Fall of a Midwest Princess"

Taylor Swift "The Tortured Poets Department"

Parim tantsumuusika/elektrooniline album

Charli XCX "Brat"

Four Tet "Three"

Justice "Hyperdrama"

Kaytranada "Timeless"

Zedd "Telos"

Aasta rokkalbum

The Black Crowes "Happiness Bastards"

Fontaines D.C. "Romance"

Green Day "Saviors"

Idles "TANGK"

Pearl Jam "Dark Matter"

The Rolling Stones "Hackney Diamonds"

Jack White "No Name"

Aasta rokklugu

The Black Keys "Beautiful People (Stay High)"

St. Vincent "Broken Man"

Pearl Jam "Dark Matter"

Green Day "Dilemma"

Idles "Gift Horse"

Aasta alternatiivmuusikaalbum

Nick Cave & the Bad Seeds "Wild God"

Clairo "Charm"

Kim Gordon "The Collective"

Brittany Howard "What Now"

St. Vincent "All Born Screaming"

Aasta R&B album

Chris Brown "11:11 (Deluxe)"

Lalah Hathaway "Vantablack"

Muni Long "Revenge"

Lucky Daye "Algorithm"

Usher "Coming Home"

Aasta räppalbum

J. Cole "Might Delete Later"

Common & Pete Rock "The Auditorium, Vol. 1"

Doechii "Alligator Bites Never Heal"

Eminem "The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)"

Future & Metro Boomin "We Don't Trust You"

Aasta räpplugu

Rapsody ja Hit-Boy "Asteroids"

¥$ "Carnival"

Future, Metro Boomin ja Kendrick Lamar "Like That"

Kendrick Lamar "Not Like Us"

GloRilla "Yeah Glo!"

Aasta kantrialbum

Beyoncé "Cowboy Carter"

Post Malone "F-1 Trillion"

Kacey Musgraves "Deeper Well"

Chris Stapleton "Higher"

Lainey Wilson "Whirlwind"

Aasta folkalbum

American Patchwork Quartet "American Patchwork Quartet"

Madi Diaz "Weird Faith"

Adrianne Lenker "Bright Future"

Aoife O'Donovan "All My Friends"

Gillian Welch & David Rawlings "Woodland"

Aasta ladinapopi album

Anitta "Funk Generation"

Luis Fonsi "El Viaje"

Kany García "GARCÍA"

Shakira "Las Mujeres Ya No Lloran"

Kali Uchis "ORQUÍDEAS"

Aasta vokaal-jazz'i album

Christie Dashiell "Journey In Black"

Kurt Elling & Sullivan Fortner "Wildflowers Vol. 1"

Samara Joy "A Joyful Holiday"

Milton Nascimento & Esperanza Spalding "Milton + Esperanza"

Catherine Russell & Sean Mason "My Ideal"

Aasta instrumentaal-jazz'i album

Ambrose Akinmusire, Bill Frisell ja Herlin Riley "Owl Song"

Kenny Barron, Kiyoshi Kitagawa, Johnathan Blake, Immanuel Wilkins ja Steve Nelson "Beyond This Place"

Lakecia Benjamin "Phoenix Reimagined (Live)"

Chick Corea & Béla Fleck "Remembrance"

Sullivan Fortner "Solo Game"

Aasta globaalmuusika album

Matt B ja Royal Philharmonic Orchestra "Alkebulan II"

Ciro Hurtado "Paisajes"

Rema "Heis"

Antonio Rey "Historias De Un Flamenco"

Tems "Born In The Wild"

