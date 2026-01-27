X!

Lätis esineb mai lõpus Jack White

Jack White
Jack White Autor/allikas: Pressimaterjalid
30. mail astub Lätis Sigulda lossis üles 12 Grammy laureaat Jack White, kes annab seal oma ainsa kontserdi Balti riikides.

​​Pärast underground-bändides mängimist asutas Jack koos oma toonase abikaasa Meg White'iga duo The White Stripes. Minimalistlik koosseis, kus Meg mängis trumme ning Jack laulis ning tegeles kõigi teiste pillidega, pälvis laiemat tähelepanu oma kolmanda stuudioalbumiga "White Blood Cells" (2001). Järgnesid albumid "Elephant" (2003), "Get Behind Me Satan" (2005) ja "Icky Thump" (2007).

Pärast The White Stripesi viis Jack White'i loominguline tee veel kahe bändi juurde, ta on ansamblite The Raconteurs ja The Dead Weather kaasasutaja. Pärast seda sai alguse tema soolokarjäär, mille käigus on ilmunud kuus stuudioalbumit.

Jack White on pälvinud kokku 12 Grammy auhinda kaheksas erinevas kategoorias ning olnud Grammy nominent 36 korral. Ajakiri Rolling Stone on ta kahel korral nimetanud maailma parimate kitarristide hulka ning 2025. aasta lõpus võeti Jack koos Megiga Rock and Roll Hall of Fame'i.

Jack White on tuntud ka oma paljude koostööde poolest, näiteks produtseeris ta kantrimuusiku Loretta Lynni albumi "Van Lear Rose", mis võitis Grammy. Samuti kirjutas ja salvestas ta koos Alicia Keysiga Bondi filmi "Quantum of Solace" tunnusloo "Another Way to Die".

Lätis Sigulda lossis toimuva kontserdi soojendusesineja on Läti ansambel Bēdu Brāļi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Lätis esineb mai lõpus Jack White

