Kinodesse jõuab Margit Lillaku uus dokumentaalfilm "Siit ta tuleb, Roosi"

See on noore tüdruku eneseleidmise lugu kliimakatastroofi taustal. Margit Lillak vaatleb Roosit kümne aasta jooksul alates tema kaheksandast eluaastast. Roosi kasvas üle ökokogukonnas aktivisti lapsena. Oma kuueteistkümnendaks eluaastaks on ta eneseteadlik tüdruk, kes on lõhestatud soovist korraga päästa maailma ja leida ennast läbi tantsu ning nautida nooruse muretut ekstaasi.

Antud film on režissööri sõnul ideaalne film, mida vaadata vanematel koos teismelise noorukiga. "See sobib neile just seepärast, et on Roosiga ühe ealised ning tegemist on omamoodi coming of age looga", lisas Lillak. "Üks suur teema filmis on kliimaärevus, surve haridusvalikutes ja sellega kaasnevad pinged, samuti suhted vanematega selles hapras eas."

Film on kinodes alates 15. aprillist.