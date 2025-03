Margit Lillaku "Siit ta tuleb, Roosi" esilinastus Thessaloniki filmifestivalil

Margit Lillak on filmi peategelast, nüüdseks 18-aastast Roosi Mai Järvistet jälginud kümme aastat alates oma eelmisest filmist "Südamering", kus Roosi juba väikese lapsena ökokogukonnas üles kasvades oma vaimukate väljaütlemistega tähelepanu köitis.

Margit Lillak vaatleb tüdrukut alates tema kaheksandast eluaastast. Oma 16. eluaastaks on temast saanud eneseteadlik tüdruk, kes on lõhestatud soovist korraga päästa maailma kliimakatastroofist ja samal ajal leida ennast läbi tantsu ning nautida nooruse muretut ekstaasi.

Lisaks esilinastusele näidati filmi festivali raames ka Thessaloniki kooliõpilastele, kes võtsid filmi ja peategelase emotsionaalselt vastu. Roosi ütles filmi linastumise järel, et see on nii sürreaalne, kuidas mõned aastad tagasi nende elutoas üles filmitud stseenid on jõudnud nüüd Thessaloniki noorte ette ja need teemad ka neid siin puudutavad. "Uskumatu, et meie ühine teekond Margitiga on jõudnud siia välja. Loodan, et sellest saab mõni noor innustust, et olla ikka metsik ja vaba!"

Režissööri sõnul oli vastuvõtt festivali publiku poolt emotsionaalne ja soe. "Eriti põnev oli jälgida Thessaloniki kooliõpilaste reaktsioone ja tagasisidet, kes olid Roosi vabast eneseväljendusest vaimustuses ja inspireeritud."

Rahvusvaheline Thessaloniki dokumentaalfilmide festival toimus tänavu 27. korda.