Sadamateatris esietendub Henry Purcelli ooper "Kuningas Arthur"

"Kuningas Arthur" on semiooper, kus jumalaid kehastavad lauljad ja surelikke draamanäitlejad. Nii võib lavastaja Tiit Palu sõnul öelda, et lavastus erineb ooperist, mida enamjaolt on harjutud vaatama. Lugu ise räägib Palu sõnul tänapäeval puudu olevast ülevusest, truudusest ja autundest.

"Kui see omal ajal kirjutati, siis oli see allegooria selleaegsest ehk siis 1690. aastate Inglismaa poliitilisest olukorrast ja selleks oli kasutatud kuningas Arthuri legende, aga meil räägib ta isamaa armastusest ja armastusest," ütles lavastaja Tiit Palu.

"Ta on niivõrd ülendav, et see on ikkagi hoopis midagi teistsugust, kui ükskõik milline muu lavastus, kus ma osalen, kuigi see on mu elu ilmselt kaalukaim roll, sest mul on päris metallplaadid ümber, et ma just mõtlesin, et oleks siin kaal, siis huvi pärast astuks kaalu peale, ma olen võib olla kahesaja kilone koos oma kostüümiga. Samas selle raskuse all on kogu aeg selline tunne nagu jalad oleks maast lahti tänu sellele muusikale," ütles näitleja Raivo E. Tamm.

Nii Raivo E. Tamme kui ka Tiit Palu sõnul on ooperi muusika just see, mis annab ülendava tunde. Muusikajuhi ja dirigendi Risto Joosti sõnul ongi Henry Purcelli looming väga meloodiline, tundeküllane ja karakteritest pulbitsev.

"Henry Purcelli on kirjeldatud kui läbi aegade suurimat Inglise heliloojat. Väga progressiivsed ja kaasakiskuvad harmooniad ja oma aja kohta ikkagi väga innovaatiline helilooja, kes väga hästi tajus ära muusika dramaturgia, vastavalt kas seda oli vaja kirikus esitada ja samal ajal kirjutas muusikat ooperitele, nii et tal on kogu muusikaline palett "Kuningas Arthuris" ka esindatud," ütles Joost.

Kuigi Raivo E. Tamme roll pidi esialgu tekstita olema, on nüüd lavastuses ka tekst, mis aitab lugu paremini välja tuua.

"Tegelikult on minu jaoks ikkagi ka vapustavad minu lõpusõnad, mis kõlksuvad praeguse ajaga väga hästi kokku. Eriti mis tänasega seoses Ukrainas toimub, siis võtab ikka kananaha ihule, kui ma lõpus ütlen "On üsna üksi kangelaste hõim, et harutada lahti hädalõim, kui nüüd me hinged lahinguis on visad, nad kordavad, mis teinud esiisad"," sõnas Tamm.