Kultuuri kodu | Saatuslikke naisi kehastanud Ada Lundver

Kaljo Kiisk oli esimene filmirežissöör, kes Ada Lundverit märkas. Ta otsis ja otsis oma filmi "Jäljed" naispeaosalist. Viimaks oli nii võhmal, et läks estraadietendusele, nägi lavad Ada Lundverit ja ütles: "Tema!" Ada Lundver sai päevapealt kuulsaks.

Lundveril on käinud käsikäes estraad, kino ja veel seitse ametit. Peale keskkooli lõppu soovis ta minna lavakasse, aga sel aastal kursust vastu ei võetud. Ta maabus Kommunari jalatsivabrikus pealselõikaja õpilasena ning mõtles, et selline see minu elu ongi. Ent siis luges ajalehest, et filharmoonia otsib lauljaid, akrobaate ja meelelahutajaid. Eino Baskin, kes oli komisjoni esimees, vaatas Adat ja ütles samuti: "Tema!"

Ja läkski nii, et kui Tõnis Mägi, Vello Orumets ja Laine tuuritasid mööda suurt liitu, oli Lundver see, kes neid kelmikate vahepaladega sisse ja välja juhatas. Aga publikus oli ka neid, kelle poolest oleks võinud muusika vahelt jätta ja demonstreerida vaid Adat.

Lundver mängib filmides saatuslikke naisi. "Jälgedes" paneb ta kibestuma ja puituma ühe noore kommunisti, filmis "Külmale maale" on ta nagu moraalne majakas, "Keskpäevases praamis" aga tõeline fuuria, ka Andres Lapeteuse kompassi lööb Lundver korralikult sassi.

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.