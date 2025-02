Pärnumaal avatud näitus toob kokku vanad ja uued rahvarõivad

Suvise laulu- ja tantsupeo ootuses kokku pandud näitus Pärnumaa rahvarõivastest toob kokku vana ja uue.

"Kullakördi kudujad" on inspireeritud ühelt poolt tublidest vanavara kogujatest 20. sajandi alguses ja teisalt sellest, kuidas nende museaalide alusel on inimesed endale tänapäeval rahvarõivakomplekte valmistanud," selgitas näituse kuraator Kristiina Vunk.

Rõivaid ja esemeid on kõikidest Pärnumaa ajaloolistest kihelkondadest, aga ka hiljem lisandunud valdadest. Vungi sõnul on Pärnu muuseumi etnograafiline kogu nii rikkalik just tänu 20. sajandi alguses kogumistööd teinud vana-aja uurijatele.

"See on päris oluline, sest Eesti Rahva Muuseumi suur üleskutse järgnes ju alles 1911. aastal. Kui ERM-i vanavarakogujad Pärnu kanti jõudsid, siis pidid nad nentima, et ei ole enam midagi koguda," rääkis Vunk.

Vungi sõnul on näitusel kõige rohkem tanusid ja kõige vanem tanu on 225 aastat vana. Uuemad rahvarõivad koguti aga kokku Pärnu rahvatantsijate abiga.

"Kogukondlik aspekt selle selle näituse kujunemisel on ka väga oluline. Rõõm oli rõõm, kuidas inimesed kiiresti reageerisid ja oma komplektid kokku panid," lisas ta.

Näitus "Kullakördi kudujad. Pärnumaa rahvarõivad teel suurele peole" jääb avatuks mai lõpuni.