"Kultuuristuudio. Arutelu" fookuses on skulptuurid linnaruumis

Kas linnaruumi skulptuurid peaksid pakkuma midagi igale maitsele või olema hea maitse etaloniks ja kasvatajaks? Ehk kas avaliku ruumi kunst peaks olema demokraatlik või diktaatorlik ning kelle asi on otsustada, mis on meile vaatamiseks hea? Stuudios on EKA professor Kirke Kangro ja Tartu linnavalitsuse maastikuarhitekt Kristin Leis. Saadet juhib Merilin Pärli.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on ETV2 eetris teisipäeval, 11. märtsil kl 22.