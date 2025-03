Kaspar Viilup: loodetavasti valmib Leelo Tunglast ka kahetunnine film

Film valmis portreedokumentaalide sarjas. Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja kultuurkapitali tellitud tunniajaste filmide eesmärk on tutvustada ja jäädvustada Eesti jaoks olulisi kultuuriloojaid.

"Hiljuti oleme näinud kaht filmi, mis räägivad väga suurtest persoonidest: üks neist on Hendrik Sal-Saller, teine on Leelo Tungal. Mulle tundub, et mõlema filmi suurim häda on see, et need filmid on lihtsalt liiga lühikesed. Me tahaksime Leelost ja Sal-Sallerist palju-palju rohkem teada," arutles ERR-i kultuuriajakirjanik Kaspar Viilup.

"Leelo filmis on väga palju huvitavaid mõtteid, alates tema perekonnast ja tema pahedest, aga need jäävad pahatihti sellisteks mõttekildudeks. Seega loodame millalgi näha režissööri eriversiooni Leelo Tunglast, mis on selline kahe- või kolmetunnine," märkis Viilup.