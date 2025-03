Toomas Luhats: Eesti draamasarju tuleb arendada

Viie riigi koostöös valminud ajalooline krimisari "Von Fock" tutvustab vaatajatele Sagadi mõisahärrat Paul von Focki, kes seisab ootamatult silmitsi mõrvamüsteeriumi, röövitud varanduse ning võltsitud identiteediga.

ERR-i juhatuse liikme Toomas Luhatsi sõnul tuleb panustada selle nimel, et Eesti draamasarjade olukord paremaks läheks.

"Eesti Telefilmi kui Eesti draamasarjade toetaja või tegija tulevik on helge, sest draamasarju tuleb arendada. See on puhtalt televisioonide töö, seda ei saa teha pelgalt filmiinstituudid või kinoketid, kes teevad filme. Ning kelle asi siis veel kui mitte ERR-i asi pole see, et Eesti draamasari tõuseks uuele tasemel," rääkis Luhats.