Kaido Ole avas Rakveres näituse seninägemata töödega

Rakveres teisipäeva õhtul avatud näitusele valis Kaido Ole nime mitme variandi hulgast. Lõpuks jäi sõelale "Tsirkus Olé".

"Mul oli endal kõhklused, et ega see kunst ei ole naljaasi tegelikult ja samas, muidugi, ega tsirkus ei ole ka naljaasi. Väga palju on selliseid filme, kus tsirkuse keeratakse õuduseks. Kui midagi on nagu üle võlli naljakas, siis ta järgmisel hetkel võib isegi õudne olla. Mingid mahajäetud tsirkused, kus tavaliselt toimuvad mingid kõige jubedamad stseenid, kus on mingi vägivald ja kõik need mahajäetud karussellid jne," selgitas kunstnik.

"Nii et ma arvan, et selles mõttes tegelikult on see nimi nagu okei. See tänapäeva maailm on ju ka umbes samasugune, et ta läheb nii absurdseks juba, et ma ei kujuta ette, kas see on nüüd tragöödia või on see tsirkus või mis asi see on. Lõpuks mulle tundus, et see äkki ongi see ja las ta siis olla. Kuna ühe töö pealkiri on ka "Tsirkus Olé", siis nii on," lisas ta.

Näitusel olevate tööde keskseks tegelaseks on Kaido Ole elusana või surnuna. Vaatajatele pakuvad kunstiteosed omaette loo, ütles Rakvere galerii galerist Riho Hütt.

"See lugu, mis siin hargneb, on ka selline eriline lugu inimese isiksusest ja sisemusest ja kaemusest. Kõik, mis on olnud ja mis tuleb, ja siit saab ka midagi ühiskonna kohta välja lugeda," rääkis Hütt.

Rakveres on Kaido Ole näitus esimest korda. "Ongi huvitav käia teistsugustes kohtades, sest see galerii ei ole ju tüüpiline. Ta on hästi ilusas majas, aga ta ei ole selline tüüpiline valge kuup. Tal ei ole ülikaasaegset valgustust ja ei ole kõik ilusti ära klannitud. See on selline teistsugune, huvitav. Ma tahtsin vaadata, kuidas hakkama saan, sest siin on mõnes mõttes nagu rohkem elu sees," rääkis Ole, kellele pakkuski põnevust teatav ebamugavus, mis galeriiga kaasnes.

Näitus jääb avatuks 12. aprillini.