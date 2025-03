Galerii: Flo Kasearu avas isikunäituse "Ainult mitte minu tagahoovis"

Homsest on Kai kunstikeskuses avatud Flo Kasearu isikunäitus, mis avab muresid, millega on kokku puutunud pea iga kinnistuomanik. Kasearu isikunäitus "Ainult mitte minu tagahoovis" kutsub mõtlema teemade üle, mis on seotud arendustegevuse ja muutustega.

Flo Kasearu on kinnisvaraarenduse ähvardavat hingust ka ise tundnud, kui ta naabrusse kerkinud maja reklaamiti läbi vaate tunnustatud kunstniku aiale. Isikunäituse koht – Kai kunstikeskus – on samuti sümboolne, kuna mere ääres asuv Noblessner on senini üks pealinna uusehitiste tulisemaid punkte.

"Asi pole mitte ainult kinnisvaraarenduses, vaid üldse – pidev areng, arendamine, igasugused infrastruktuursed üksused, mida terves Eesti arendatakse, Rail Baltic, tuuleenergiajaamad, igasugu asju arendatakse. Sellest on tekkinud olukord, kus inimesele tullakse kogu aeg lähemale. Eestlane tahab ju distantsi, siis tekivad erinevad tunded ja mõtted sellest, et kõik tuleb järjest lähemale," selgitas Kasearu "Aktuaalsele kaamerale".

Kasearu toobki isikliku aiakese kunstisaali, justkui viidates, et see oleks nagu minevikku vajuv väärtus ja peatselt peamegi privaatsust otsima muuseumist.

"Absurdimaigu sissetoomine natuke aitab seda ellujäämist selles tõsises maailmas, asises maailmas, kus ongi nii, et asjad saavad otsa ja kõik tahavad arendada. Ma arvan, et mingite kujundite kaudu nende teemade poeetilisemale tasemele tõstmine, see on juba see lahendus, mida ma pakuks," tõdes kunstnik.

Flo Kasearu isikunäitus Kai kunstikeskuses jääb kogeda augusti alguseni.