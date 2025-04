Headread raamatuaasta blogi: Kairi Loogi "Tantsi tolm põrandast"

Kairi Loogi debüütromaan "Tantsi tolm põrandast" ilmus Loomingu Raamatukogus aasta esimese numbrina, jätkates kaunist tava juhatada aasta sisse eesti kirjaniku uue teosega. Loogi debüüt on keeleliselt ja meeleliselt hõrk lugemiskogemus, poeetiliselt peen tekstipits, mida ei tahagi korraga alla neelata, vaid pigem koehaaval läbi silmade lasta.

"Tantsi tolm põrandast" on üleskasvamise lugu ja erakordne just oma vormiliselt viimistluselt. Lõhnad, maitsed ja värvid, mida Look mälupiltide juures kasutab, hakkavad elama, liitudes lugeja enda lapsepõlves kogetuga. Fragmentaarset, luuleraamatu vormistusega romaani võib võrrelda fotoalbumi või isegi Jaapani tušimaaliga (sumi-e), kus maailm antakse edasi äärmiselt minimalistliku käsitlusega, mõne pintslitõmbega manatakse vaataja ette tuules värelev puuleht või loojuva päikese virvendus kevadiselt vulisevas ojas. Kairi Look teeb seda mõne lause, mõne sõna või sõnapaariga. Need laused on väga lihtsad nagu laul või ümin. Alus. Öeldis. Sihitis. Ja nende kombinatsioonid. Look näitab, kui ökonoomne võib olla ka proosa. "Tantsi tolm põrandast" destilleerib keele ja rafineerib mälestused, jättes alles loo põlvkondadeülesest sidemest, tugevatest naistest ning kõikehõlmavast armastusest elu vastu.