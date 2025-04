Tallinnas esineb ansambel Swans

Swansi eestvedaja, Michael Gira, on öelnud, et albumi materjal arendati välja aasta kestnud tuuri jooksul, mis hiljem orkestreeriti ja aranžeeriti stuudios holistiliseks teoseks. Gira sõnul jääb see viimaseks Swansi "suure kõlaga" albumiks ning tulevased plaadid saavad olema märgatavalt minimalistlikumad. "Birthing" tähistab tema jaoks ka viimast korda Swansi peaprodutsendina. Eesootav tuur märgibki Swansi tuntud, klassikalise mürakõla viimast peatükki ning toimub 2025. aastal nii Ameerikas kui ka Euroopas.

Michael Gira asutas Swansi 1982. aastal ning algusaastatel sai bänd kurikuulsaks oma halastamatu, toore ja valju kõlapildi poolest, mida saatsid Gira äärmuslikult sünged ja kujundlikud laulutekstid. Järgnevate kümnendite jooksul läbis Swans aga mitmeid rabavaid metamorfoose. Swansi 16. stuudioalbum "The Beggar", mis võitis nii muusikakriitikute, fännide kui ka melomaanide palava armastuse, ilmus 2023. aastal. Pärast nelja õnnestunud tuuri 2023. aastal ja kahte 2024. aastal on bänd töötanud oma värskeima albumi "Birthing" kallal.

Swans on varem korduvalt Tallinnas esinenud, viimati 2023. aastal.