Tiit Palu: "Armas ilves" on materjal, millest on teatris kõige rohkem puudu

Lavastuses sõidab perekond linnainimesi metsa telkima sattudes vastamisi nii looduse kui ka iseendaga. Harjumuspärasest keskkonnast väljaspool panevad ebamugavused ja ootamatud olukorrad inimeste omavahelised suhted proovile.

"Märksõnad "ärevus", "depressiivsus", "motivatsioonipuudus", mis inimesi tabavad, on ka selle etenduse teemad, kuigi neist otse ei räägita. Need inimesed, kes siis tulevad oma linnakeskkonnast maale, mis on neile ammu juba võõraks jäänud, ja see keskkond avab nad ja need paised," selgitas lavastaja ja muusikaline kujundaja Tiit Palu.

"Sisimas toimuvad omad küsimused – miks me siia just tulime, miks me sel päeval tulime. Kui ema saab teada, et poja ja tema pruudi elus on toimunud hästi suur otsus, siis ühtäkki tegeleb ema ka sellega, et tema poeg libiseb tema silme all perekonnast ära. Näeme, kuidas ta sellega toime tuleb metsas, mis ei ole selle perekonna kõige tavalisem asukoht. Purkidelt hakkavad kaaned lendama," lisas ta.

Ott Aardami 2023. aasta Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel teise preemia võitnud näidend "Armas ilves" ei ole lavastaja sõnul harjumuspärane situtsioonikomöödia, vaid pigem filosoofiline komöödia, mis oli ka lavastaja jaoks inspireeriv.

"Mina tundsin iseenda ära pereisas, kes otsustab oma pere metsa telkima viia ja ma nägin seal häid mänguvõimalusi. Head komöödiat, kus on ka sellist müstilist ja tõsisemat poolt. See on selline materjal teatri jaoks, millest me kõige rohkem puudust tunneme. Hea näidend näitlejatele, huvitav pähkel lavastajale puremiseks ja see võiks meeldida ka inimestele, kes seda vaatama tulevad," sõnas Palu.

Lavastuses mängivad Ragne Pekarev, Robert Annus, Rasmus Vendel, Kristin Prits, Karol Kuntsel. Muusika autor Robert Annus, kunstnik Jaanus Laagriküll ja valguskunstnik Andres Sarv.