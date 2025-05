Uues kuues Kuku klubi avatakse Vabaduse väljakul 2026. aasta lõpus

Tallinna Kunstihoone annab võimaluse kahele visionäärile elustada kultuuriklubi täiesti uuel moel ilma ühegi investeeringuta. Uus peakokk ja juhataja saavad Vabaduse väljakul võimaluse luua omanäolise kontseptsiooni. SA Kunstihoone katab kõik alginvesteeringud, sealhulgas uue unistuste köögi rajamise kulud koos tehnikaga.

"See on harukordne võimalus, kus võidutiim saab palgale, super asukoha Vabaduse väljakul ning neil pole vaja teha alginvesteeringut," selgitas Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja. "Tuleb tipptasemel köök maitsva toidu valmistamiseks ning säilib tuntud KuKu klubi kaubamärk."

Uuendatud Kuku klubi koosneb kahest erinevast osast – keldris asuvast klubist ja maapealsest kohvikust. Maapealne kohvik avatakse Vabaduse väljaku äärde, Kunstihoone peasissepääsu kõrvale, mis avaneb ka sisehoovi ja annab võimaluse soojade ilmade korral laieneda.

Arhitektivaated uuenevale Kunstihoonele. Autor/allikas: Kuu arhitektid

Keldris paiknevad ruumid säilitavad muinsuskaitse all oleva mööbli ning koosnevad baarist, restoranialast, kunstiraamatukogust ja kaminaruumist. Lisandusena saab Kuku Klubi programmis hakata kasutama ka black-box-stuudiot. Kohvikusse on planeeritud 30 ja keldrisse 55 istekohta. Sisearhitektuuri eest vastutab tipprestorane kujundanud Tarmo Piirmets, kellega on uutel juhtidel võimalik sisustuse küsimustes koostööd teha.

"Konkursi võidutiim saab head võimalused oma unikaalse kontseptsiooni elluviimiseks. Säilima peab vaid Kuku klubi nimi ja keldriruumides olev ajalooline mööbel ning kohustus hoida kohvikut avatud vähemalt näituste lahtiolekuaegadel ehk kolmapäevast pühapäevani kell 12–19. Kõik muu – alates menüüdest ja lõpetades kultuuriprogrammiga – jääb täielikult tiimi kujundada," ütles Aguraiuja.

Arhitektivaated uuenevale Kunstihoonele. Autor/allikas: Kuu arhitektid

Uuenduslik on ka ärimudel: peakoka ja juhataja tiim sõlmib töölepingud SA Kunstihoonega, kes ei küsi ruumide eest sentigi renti. Selle asemel jagatakse Kuku klubi kasum võrdselt klubi pidajate ja SA Kunstihoone vahel.

Huviliste visioone, menüüsid ja elulookirjeldusi oodatakse 25. maiks. Juunis valmistavad kolm parimat tiimi Kunstihoone kollektiivile kolmekäigulisel õhtusöögi ning lõplik otsus tehakse vestluste põhjal.

Tallinna Kunstihoone on 1934. aastast tegutsev kaasaegse kunsti asutus, mille näituse- ja publikuprogramm toob aastas majja vähemalt 30 000 külastajat. Kujutavate kunstide klubi ehk Kuku klubi on Tallinna pikima ajalooga kultuuriklubi, mis on tegutsenud kunstihoone keldris juba 1935. aastast ja kogunud aastakümnete jooksul legendaarse staatuse Eesti kultuurirahva seas.