Suri kujunduskunstnik Maile Grünberg

Tartus sündinud ja Tallinna 21. keskkoolis õppinud Grünberg lõpetas 1960. aastal Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis kunstnik-ruumikujundaja eriala. Ta on töötanud mööblikujundaja ja sisearhitektina Standardis, EKE Projektis ja ARS-is ning peadisainerina vineerikombinaadis.

1997. aastal pälvis Grünberg Kristjan Raua nimelise kunstipreemia ning 2002. aastal Eesti riikliku kultuuripreemia. Kuuel korral on Grünberg saanud ka Eesti interjööri aastapreemia.

Maile Grünbergi lapsepõlverajad käisid läbi Kadrioru lossi. Just seal süttis armastus külluse, erksavärvilise ja kullakarvalise ruumiglamuuri vastu. Grünbergi loomingus kohtuvad klassika ja postmodernism. Ta näitab. mis imeloom on popdisain ja kuidas luua mööblit ja intervjöör mänguliselt.

"See tunne on mul kogu aeg sees olnud, et peab alati teistmoodi tegema, jätma alati hoopis teistsuguse märgi maha, mitte nii nagu kõik teevad. Vot see on mind kogu aeg kimbutanud, et ma just kiuste tahan alati teha teistmoodi, kui teised kõik teevad," on Grünberg öelnud.