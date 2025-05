Laura Jaanholdi lavastuse "Julia, Julia!" keskmes on oma pere tapnud ema

Endla teatris esietendub laupäeval Soome näitekirjaniku Jari Juutineni näidendil põhinev lavastus "Julia, Julia". See on traagilise lõpuga lugu majanduslikust kitsikusest, kuid selles leidub ka nii elujanu, armastust kui ka huumorit.

Julia on Soome pereema, kes ihkab välja kitsikusest, kuid satub võlakeerisesse ega leia sellest enam väljapääsu. Loo lähtepunktiks on Soome 90-ndate majanduskriisi järel Porvoo linnas toimunud tragöödia, kus pereema tappis oma mehe, lapsed ja iseenda. Kuigi lõpp on traagiline, pole etendus ise sugugi ainult tõsine.

"Nii nagu elus on ka siin näidendis neid värve hästi palju ja elujanu, rõõmu. Elu nautimist on samamoodi Julia loos sama palju kui meie kõikide eludes. Lihtsalt tema otsus, kuidas sellest olukorrast, kuhu ta on sattunud, välja saada, on hästi drastiline," selgitas lavastaja Laura Jaanhold.

Lavastuses näeb Julia elu teismeeast kuni 36-aastaseks saamiseni. Näitleja Carita Vaikjärv on laval üksinda, kuid videopildis teevad kaasa paljud Endla näitlejad. Läbi Julia jutustuse ja pildiliste meenutuste näidatakse, mis naise karmi otsuseni viib. Rahanappus ja tarbimislaenud on aktuaalne teema praegugi.

"See protsess, mida me dramaturgi ja lavastajaga märtsikuust alates läbinud oleme, on olnud väga silmiavav. Ma ei olnud teadlik, et see probleem on praegu ka meie keskel nii laiaulatuslik. See ei ole ainult 90-ndate soome lugu," sõnas Vaikjärv.

Jaanholdi paelus loo juures see, kui täpselt see sobib kirjeldama seda, mis praegu majanduslikus mõttes näiteks väikeste peredega toimub. "Kui me vaatame praegu, siis kummaliselt on kokku sattunud nii, et järjest on ka meedias tulnud välja lugusid, kus näeme pealkirju stiilis "80 000 eestlast on hädas tarbijalaenudega"," sõnas Jaanhold.

Lavastus tõstatab ka küsimused nagu miks inimene tahab lakkamatult nii palju ja kes vastutab, kui meil läheb halvasti. Samuti tuleb välja märkamise ja abiküsimise tähtsus.

"Mulle tundub see üksteise mõjutamine siin hästi oluline küsimus. Kuidas me mõjutame enda lähedasi mingite hinnangutega, kuidas me survestame neid võib-olla tahtma rohkem kui nad peaksid," selgitas Jaanhold.

"Julia, Julia!" esietendub Endla suures saalis laupäeval.