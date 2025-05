Galerii: Suurgildi hoone näitus viib tagasi Tallinna ja Hansa liidu hiilgeaega

Kui esialgu plaaniti teha laiem ülevaade kõigest sellest, mis hansalinnades toimus, siis nüüd on fookus kitsam ning keskendutakse põhiliselt hansakaupmehele, kelle elukaart järgides saab külastaja aimu kogu hansasüsteemi olemusest ja rikkuse jõudmisest siinsetele maadele.

Mahuka väljapaneku eeltöö on kestnud pikalt. Idee, teha ühte kõige märgilisemasse Tallinna keskaegsesse hoonesse Hansa kultuurist rääkiv näitus sündis kuraator Krista Sarve sõnul juba viis–kuus aastat tagasi.

"See on andnud meile võimaluse endil mõtteid setitada. Vahepeal on Tallinnas toimunud ka väga uhkeid kaevamisi. Näiteks Jahu tänaval tulid välja sensatsioonilised arheoloogilised leiud, mida me saame kõiki siin eksponeerida. Seega tasus see ootamine ära," tõdes Sarv.

"Tegelikult ei räägi me Tallinnast. Tallinn on lihtsalt hea koht, kust võtta illustreerivat materjali. Me räägime üldisemalt Hansa liidust ehk siis läänemeremaadest. Ma kujutan ette, et see igale Tallinna külastavale turistile, kes on pärit Saksamaa, Skandinaavia või Taani linnadest, on siin väga palju äratuntavat," lisas Sarv.