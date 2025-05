Kondase keskuses saavad kokku autsaiderkunstnikud ja puuskulptuurid

Kondase keskuse esimesel korrusel on avatud ühisnäitus "Pühendunu(d)", mis toob kokku Šveitsi fotograafi Mario Del Curto jäädvustused art brut'i kunstnike elukeskkondadest ja Rein Aunistu loodud puuskulptuurid.

Viljandis asuva Kondas keskuse suures saalis on Mario Del Curto fotod autsaiderkunstnikest, keda ta on jäädvustanud aastakümnete jooksul maailma eri paigus.

Fotodel on kujutatud ligi 20 kunstnikku ja nende poolt loodud maailmu. Piltidel on Richard Greaves, Hans Krüsi, Bonaria Manca, Stanisław Zagajewski, Eijiro Miyama, Eugenio Santoro, Barbara Massart, Pascal Tassini, August Walla, Danielle Jacqui, Marcello Cammi, Pepé Vignes, Howard Finster, Harald Bender, Alpo Koivumäki, Guy Brunet, Gu Ya ja Veijo Rönkkönen. Lisaks viivad pildid La Tinaiasse, kunstiateljeesse San Salvi psühhiaatriahaigla juures Firenzes.

Mario Del Curto leiab, et foto on alati topeltportree, sest see jutustab nii objektiivi ees kui taga olevast inimesest. Üht ja sama objekti või inimest võib pildistada erineval moel: naeruväärse või väärika, viletsuse kehastuse või vabaduse sümbolina.

La Tinaia Autor/allikas: Mario Del Curto

Teine osa näitusest on pühendatud Rein Aunistule (1959–2016), kelle loodud puidust kujusid ei ole avalikult varem esitletud.

Keskuse sõnul kõneleb kahe looja näitus ehedusest, sõltumatusest, kirest, loomissõltuvusest, hoolimisest, põgenemisest ja ellujäämisest. "Ühtegi neist loojatest pole elu hellitanud. See on olnud täis katsumusi, mõnel juhul ka tagakiusamist ja vaenu, kuid loovus ei tunne vanuse, soo, hariduse ega sotsiaalse staatuse piire. Lootus, õnnetunne ja rikkus peituvad nende loomingus. Viimane on sageli keerukas ja põnevas salakeeles, mille mõistmine nõuab omajagu pingutust."

Näitused on kureerinud ning korraldanud Mari Vallikivi, Helen Piir ja Eva Laantee Reintamm.

Ühisnäitus on avatud 17. augustini 2025.