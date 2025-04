Galerii: Kondase keskuses avati Soome naivistlike kunstnike näitus

Erinevalt Eesti naivistidest on Soome iseõppinud kunstnikud hästi organiseerunud ning nende rõõmsavärvilistes töödes on elurõõmu ja lootust.

Kunstnike perest pärit soomlanna Kikka Nyrén on lapsest saati olnud usin joonistaja. Kunsti põhitõed omandas ta Mikkeli avatud ülikoolis, hiljem täiendas end Heinolas keraamika valdkonnas. Viljandisse tõi ta kaks uhket keraamilist vaasi, tema maale saab näha Läti-Eesti-Soome kunstnike ühisnäitusel juba mai lõpus.

"Ma olen naivist, see ei solva mind. Ma olen teinud illustraatori tööd noorest peast, 17-aastasest saadik ja minu stiil on suurel määral samasuguseks jäänud. Kui ma õppisin 50-aastaselt maalimist, siis selle käigus leidsin ma enda jaoks naivismi," ütles naivist Kikka Nyrén.

Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi tutvus Soome naivismi fenomeniga algas 20 aastat tagasi. Ta imestab siiani, kui hästi on Soome iseõppinud kunstnikud distsiplineeritud ja organiseeritud, mis justkui ei käi kokku naivismi olemusega.

"Nemad on nagu väike mudel kogu Soome ühiskonnast, aeglaselt aga sihikindlalt edasi," ütles Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi.

Mari Vallikivi sõnul iseloomustab Soome naivistide tegevust rõõmsameelsus kõiges.

"Aga mis on neile ainuomane, mulle tundub ka teiste Euroopa riikidega võrreldes, siis personifitseeritud loomad. Need ongi need inimesed, need metsaloomad, kes tegutsevad, teevad kõiki, kas argiseid asju või mitte siis nii argiseid. Nad on loodusrahvas, see kumab tegelikult väga paljudest töödest," ütles Vallikivi.

Soome naivistide näitus Kondase keskuses on avatud 23. maini.