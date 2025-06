Keelesäuts. Nipsti-napsti, asjad reas ilusasti

Eesti keele emakeelse kõneleja ning ka selle uurijana on mul ajapikku kogunenud nii mõnigi eestikeelne lemmiksõna. Üks nendest on näiteks nipsasi. Tänases säutsun räägingi sellest sõnast natuke lähemalt.

Nipsasi on väike kuju või muu iluasi, mis asetseb näiteks kummuti, riiuli või kaminasimsi peal, nagu lauses "Kaminasimsil olid portselanist koerad ja muud nipsasjad". Enamasti ongi nipsasjad keraamilised või klaasist kujukesed, pisikesed karbid, kausid, küünlajalad ja lillevaasid. Nipsasjad on niisiis pisikesed ja õrnad, mistõttu on sõnale lisatud ka hellitava tähendusega tuletusliide ja sestap räägitakse ka nipsasjakestest.

Keelekorpuse järgi kasutatakse sõna nipsasjake pisut sagedaminigi – seda esineb umbes 300 võrra rohkem kui nipsasja. Lisaks võib miski olla nipsasi ka kujundlikult. Sellele osutab lause "…religioon ei ole nipsasjake raamaturiiulil teiste rohkem või vähem kenade asjade seas".

Tea, kas nipsasjake on nipsasjake just seetõttu, et oma ilutseva olekuga tundub ta justkui veidi uhke ja nipsakas? Täitsa võimalik. Samas on eesliide nips- tõenäolisemalt tulnud saksa (Nippes) või prantsuse keele (nippe) sarnasest sõnast, tähistades ilu-, rõiva- või ehteasjakest. Inglise keeles on sama asja tähistamiseks kasutusel samuti üks tore sõna – knickknack.

Eesliitega nips- leidub eesti keeles veel mõni sarnast mõistet tähistav sõna. Keelekorpusest leiab sellise sõna nagu nipstükk, mis tähistab samuti ilutsevat elementi, nagu viitab lause "Mahlased ahvenafileed maitsevad aurutatud värskete kartulitega paremini kui mis tahes peene nipstükiga". Nipstükk näib mõnes kontekstis ka nipsakust tähistavat, näiteks lauses "...seepärast pidas ta pikka aega tüdrukuid ülbeteks nipstükkideks". Veel leidub sõnu, nagu nipsese, nipsvidin, nipskotike või nipsnõu.