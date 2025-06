Algab 20. Tallinna kitarrifestival

Festivali juubeliaasta avab Tritonus Guitar Trio Ungarist, kes tuleb Tallinna kitarrifestivalile juba teistkordselt.

Üks festivali peaesinejaid on Prantsuse kitarrist Raphael Feuillatre, maineka Guitar Foundation of America kitarrikonkursi võitjat ja legendaarse plaadifirma Deutche Grammophoni artisti on peetud oma põlvkonna põnevaimaks kitarristiks.

Eesti kitarristidest kuuleb üle hulga aja saate "Klassikatähed" nominenti Helin Hallikut, kes on vahepeal oma oskusi lihvinud Brüsselis kuninglikus muusikaakadeemias.

Hollandis elav lauljanna Kadri Tegelmann ja kitarrist Paul Daniel pakuvad Niguliste kirikus varajase muusika ja folgi kava jazz'i-likus võtmes. Paul Daniel kasutab kontserdil eri ajastute kitarre, barokk, klassikalist ja elektrikitarri. Tallinna teletornis astuvad üles Raul ja Marie Vaigla.

Festivalile paneb punkti kitarrikvartett QuarteTomas Hispaaniast, kes pakub rikkaliku valiku kaasahaaravat Hispaania muusikat.

Täpsema kavaga saab tutvuda festivali kodulehel.