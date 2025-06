Ülevaade. Suvine kinohooaeg on uusversioonide ja järjefilmide päralt

Alustame kinosuve 13. juuniga, mil kinodesse jõuab live-action uusversioon 2010. aasta Dreamworksi stuudio animafilmist "Kuidas taltsutada lohet". Võiks muidugi kohe nuriseda ja küsida, kellele nüüd taas üht järjekordset taaslavastust juba niigi edukast animafilmist vaja on, kuid arvestades, et originaalversiooni ilmumisaeg jääb juba pea 15 aasta tagusesse aega, siis ehk on õigustatud tutvustada lugu koos John Powelli imelise heliribaga ka uuele põlvkonnale. Treilerite põhjal tundub, et on mindud ka täieliku stseenist stseeni taaslavastuse teed. Seega Z-põlvkonnale hea nostalgialaks, noortematele aga ehk uus tore kogemus.

"Kuidas taltsutada lohet" Autor/allikas: © Universal Pictures

Õudus-trilleris "Ohtlikud elajad" selgub 13. juunil sarnaselt lohe taltsutamisega, et kurjuse allikaks ei ole loomad või elajad, vaid ikka inimesed ise. Film lubab vaatajale hai- ja süvamereõudust, kuid vastukaaluks ka kitsaste laevatekkidel vahel psühhootilise mõrvari eest jooksmist ja peitumist.

Jätkates kõiksugu koletiste ja elajate lainel, siis Tartu Elektriteatris kestab veel 29. juunini suure 20. sajandi filmitegija ja eriefektimeistri Ray Harryhauseni filmiprogramm "Koletised ja kangelased". Harryhausen on üks 20. sajandi mõjukamaid režissööre, kes oli eeskujuks sellistele filmitegijatele nagu James Cameron, George Lucas, Terry Gilliam, Henry Selick, Tim Burton, Peter Jackson, John Landis ja Nick Park. Juuni jooksul linastub veel kolm tema filmi: "Iason ja argonaudid", "Sinbadi kuldne reis" ning "Titaanide heitlus".

Kes eelistab aga kaasaegsete eriefektidega loodud monstrumeid, siis neid ootab 2. juulil kinodes järjekordne lisandus "Jurassic Parki" kinofilmide ritta. Filmi "Jurassic World: Taassünd" peaosas astub seekord üles Scarlett Johansson ning filmi loo autoriks on algupärase "Jurassic Parki" stsenarist David Koepp.

Närvikõdi ja hirmuvärinaid jagub ka see aasta ühele kinosuvele omaselt kamaluga. 27. juunil jõuab kinodesse järg filmile mõrvarlikust tehisintellektist M3gan, kes on nüüd tagasi, et inimkonda hoopis kaitsta, ja üllatus-üllatus, ta teeb seda teise analoogse nukukujulise AI eest. Samal päeval jõuab kinodesse aga üks selle suve oodatumaid õudusfilme "28 aastat hiljem" – järg nüüdseks zombie-filmide klassikaks kujunenud filmidele "28 päeva hiljem" (2002) ja "28 nädalat hiljem" (2007). Esimesed kaks filmi on võimalik endale meelde tuletada või nendega esmakordselt sõprust sobitada nii Sõpruse kui ka Artise ekraanidel vastavate eriprogrammide raames.

"28 aastat hiljem" Autor/allikas: © Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH

Teeme nüüd aga vahelduseks kõrvalepõike helgematele radadele, sest suvisest kinokavast leiab ka lastele mõeldud linalugusid, mida spordilaagrite ja maal käimise vahele külastada. 27. juunil esilinastub Disney ja Pixari selle suve suur animaseiklus "Elio", mis räägib väiksest poisist, kes unistab, et tulnukad ta rööviks. Ühel päeval see juhtubki ning Elio peab leidma endas enesekindluse, et esindada tervet Maad universumiülese tulnukatekogu ees.

18. juulil marsivad üle pika aja taas kinoekraanile "Smurfid". Kui Papa Smurfi röövivad salapäraselt kurjad võlurid Razamel ja Gargamel, asub Smurfette koos smurfidega pärismaailma missioonile, et ta päästa. Semantilist pinget pakub võimalus filmi vaadates ära arvata, mida parajasti sõna "smurfima" all mõeldakse.

"Elio" Autor/allikas: © Disney

"Pahalased 2" toob tagasi esimesest filmist tuttavad Härra Hundi ja tema pahalastest kamba, kes nüüd on otsustanud hoopis heaks hakata, kuid ühiskond ei taha neid omaks võtta ning seltskond kistakse vastutahtmist globaalse haardega röövi. Eestikeelses versioonis annavad oma hääle tegelastele Märt Avandi (Härra Hunt), Indrek Ojari (Härra Madu), Helena Lotman (Kuberner Rebane) jt.

Vormelifännid saavad end suviste võidusõitude vahel rõõmustada 27. juunil esilinastuva "F1® filmiga". Filmis näeb näitlejate kõrval ka päris praegusaja vormelipiloote, kuna filmi võeti üles eelmisel hooajal ka päris võidusõidunädalavahetuste ajal. Tegu on F1 järjekordse katsega meelitada veelgi enam inimesi sporti jälgima peale üliedukat, kuid fännide hinnangul üledramatiseeritud Netflixi doksarja "Drive To Survive". Jääb üle vaid oodata ja vaadata, kuidas reageerivad Brad Pittile vormeliroolis vormelimaailmale lähemal ja kaugemal seisvad inimesed. Tuleb mainida, et üheks filmi produtsendiks on seejuures ka seitsmekordne maailmameister Sir Lewis Hamilton isiklikult.

"F1 film" Autor/allikas: © Warner Bros. Ent.

Liigume nüüd aga komöödiaradadele, mille puhul üheks intrigeerivamaks sellesuviseks väljalaskeks võiks ehk kujuneda palavalt armastatud "Palja relvaga" filmisarja taaselustus. Käkardist politseiuurijat kehastanud Leslie Nielseni rolli võtab üle ei keegi muu kui Liam Neeson. Paberil kõlab see kooslus oi-kui-magusalt. Märulikomöödia esilinastub 1. augustil.

Märulikomöödiaid leiab suvisest kinokavast täitsa hulgi. Allusiooniga "Visa hinge" filmidele uhkeldavas "Visades pruutneitsites" ("Bride Hard"), peab salaagendist peapruutneitsi Rebel Wilson päästma oma parima sõbranna pulmad, mida on tulnud kimbutama palgasõdurid, kes ülirikkad pulmakülalised pantvangi on võtnud. Argi- ja salaelu saavad kokku ka komöödias "Eikeegi 2", milles pealtnäha tavaline pereisa (Bob Odenkirk) peab oma aega jagama pere suvepuhkuse ning võitlemisega kohaliku allmaailmaga.

"Palja relvaga" Autor/allikas: SCANPIX / AP

Veel üks aastatetaguse filmi taaselustus jõuab kinodesse filmi "Rajum reede" näol, mis on järjeks 2003. aasta Disney filmile "Raju reede". Ekraanil saavad taas tütre ja ema rollides kokku Lindsay Lohan ja Jamie Lee Curtis, nüüd on aga tütrel juba oma laps ning kehavahetuse lugu saab veelgi laiema pinnase.

Kõrgelt hinnatud ning ka Oscarile nomineeritud draamafilmi "Eelmised elud" režissöör Celine Song liigub oma värskes filmis romantilise komöödia radadele. Filmis "Materialistid" kehastab Dakota Johnson noort ja ambitsioonikat New Yorgi kosjasobitajat, kelle igapäevatöö on aidata inimestel leida täiuslik partner. Kui tema ellu naaseb endine kallim (Chris Evans) ja samal ajal ilmub välja pealtnäha ideaalne uus mees (Pedro Pascal), peab ta otsustama, kellele oma süda usaldada. Filmi taga seisab indie ja arthouse filmisõprade seas armastatuks saanud A24 filmistuudio.

"Materialistid" Autor/allikas: © Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH

A24 alt linastub ka musta huumoriga vürtsitatud draama "Sorry, baby". Filmi on kirjutanud ja lavastanud 31-aastane Eva Victor, kes astub ise filmis ka peaosalisena üles. Loo keskmes on traumaatilisest kogemusest üle saamine ja edasi liikumine. Sundance'i filmifestivalil kriitikute poolehoiu teeninud film linastub 8. augustil.

Festivalidel edukaid olnud filme linastub Eestis suvel veelgi. Näiteks Toronto filmifestivalil rahvalemmikuks osutunud "Chucki elu", mis on Stephen Kingi lühiloo põhjal valminud elujaatav fantastiliste elementidega draamafilm. Film räägib ajukasvajaga mehest, Chuckist (Tom Hiddleston), ja keskendub teemadele nagu armastus, kaotusvalu ja eluväärtustamine. Režissööriks on Mike Flanagan, kes seni tuntud peamiselt enda filmide eest õudusžanris, seekord on mehelt oodata aga pisarakiskujat.

"Fantastiline nelik: Esimesed sammud" Autor/allikas: © Marvel Studios

Ka superkangelasefilmid saavad suvel oma osa. Marveli poolt ilmub 25. juulil retrofuturistlikus stiilis uus "Fantastilise neliku" seiklus, milles Mister Fantastic, Nähtamatu Naine, Tõrvik ja Rahn peavad vastu astuma planeete neelavale kosmosejumal Galactusele. Samal ajal kui Marvel oma kinouniversumit aina kasvatab ja kasvatab, siis DC otsustas enda omaga hoopis otsast peale hakata. DC Studiose alt ilmuva esimese uue universumi kinofilm on muidugi mõista "Superman". Maa suurima kangelase rolli astub alates 11. juulist küllaltki värske nägu David Corenswet.

"Superman" Autor/allikas: © Warner Bros. Ent.

Prantsuse kino austajad leiavad Artise ja Apollo kavadest suve jooksul ka portsu prantslaste filmitoodangu uuemaid näiteid, näiteks "Nguyeni köögis", "Pereteraapia" ja "Jane Austen rikkus mu elu".

Kinosuve lõppu jäävad ka veel kaks trillerit. 22. augustil jõuab kinodesse staaridest pungil põnevusfilm "Eden", milles ühiskonnast eraldunud ning enda olemust otsivad ühele saarekesele Galapagose saarestikus kogunenud seltskond erinevate taustade ja ambitsioonidega inimesi. Üles astuvad Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl ja Sydney Sweeney. 29. augustil esilinastub krimipõnevik "Teolt tabatud", kus Austin Butler peab endise pesapalli imelapsena vastu astuma ohtlikele gängsteritele, kes ta pärast oma punkarist naabri (Matt Smith) kassi hoidmist sihikule on võtnud.

"Too ta tagasi" Autor/allikas: © Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH

Veel on meil suvisesse kinokompotti alles jäänud viimane suur lusikatäis õudusfilme. Suvist õõva pakub 18. juulist kinno jõudev "Eelmise suve saladus", milles surmaga lõppenud autoõnnetuse põhjustanud noori jahib salapärane must konksuga kogu. 2023. aastal ühe parema õudusfilmiga "Räägi minuga" välja tulnud kaksikvendadest Youtube'i sisuloojad Danny ja Michael Philippou on tagasi aga oma järgmise filmiga "Too ta tagasi", milles vend ja õde avastavad enda uue asendusema kodus hirmuäratava rituaali. Vendade teine täispikk film, mis linastub Eestis alates 1. augustist, tõotab esimeste hinnangute põhjal olla vähemalt sama hea või isegi parem kui nende debüüt.

Klassitäis kadunud lapsi tuleb aga üht vaest algklasside õpetajat kimbutama õudus-trilleris "Relvad". Peaosaline Julia Garner astub kusjuures Hõbesurfarina üles ka uues "Fantastilise neliku" filmis. Samuti astub "Relvades" üles Marveli staar Josh Brolin (Thanos). Koomikuna tuntud Pete Davidson on otsustanud üllatuslikult see suvi peaosalisena teha kaasa aga hoopis õudusfilmis "The Home". "Patupuhastuse" filmisarja looja James Demonaco 15. augustist linastuvas filmis, avastab vanadekodus tööd alustanud Davidson, et tema uus töökoht peidab võikaid saladusi.

"Üheskoos" Autor/allikas: Sundance Institute

Kvaliteetõudust, kehaõõva ja sügavamat mõtteainest tõotab pakkuda Michael Shanksi õudusfilm "Üheskoos". Sundance'il linastunud õudukas koos Alison Brie ja Dave Francoga peaosades, uurib armastuse, suhte ja kaassõltuvuse tahke ja on pälvinud hulganisti positiivseid arvustusi. Punkti paneb 5. septembril suvele aga "Kurja kutsumine 4: Viimased riitused", mis on "Kurja kutsumise" universumi üheksandaks filmiks. Filmis naasevad paranormaalsete nähtuste uurijate rollidesse eelmistest filmidest tuntud Patrick Wilson ja Vera Farmiga.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi õudusfilmide osakaal on ka see suvi kinolevis kõige suurem, siis leiab võrreldes eelmise aastaga siiski rohkem vaheldust. Seega, kui peaks ees ootama jahe suvi ja ilm väga randa ei tõmba ning ka muru parajasti niitmist ei vaja, siis leiab kinokavast midagi vaadata vast igaüks, olgu sa krimihuviline, õudusfanatt, spordisõber, indie-tüüp, rom-com'i austaja või kes iganes. Meeleolukat kinosuve!