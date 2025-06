Hispaanias toimuva Mecal Pro festivali fookuses on Eesti animatsioon ja lühifilm

Kuni 6. juulini toimub Barcelonas 27. korda animatsiooni- ja lühifilmifestival Mecal Pro, mille tänavune fookusriik on Eesti. Programmi raames esitletakse nii kodumaise anima- ja lühifilmi värskeid suundi ja uusi talente kui ka ajaloost tuntud pärleid.

Eesti fookusprogrammi raames linastuvad muuhulgas ka PÖFFi kureeritud Eesti lühifilmide paremik, valik Balti, filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) tudengifilme ja Nukufilmi stuudio eriprogramm. Kokku linastub fookuse raames viis programmi ja 20 lühifilmi.

Festivalil jõuab vaatajate ette ka Heino Parsi retrospektiiv, kelle 100. sünniaastapäeva tänavu tähistatakse. "Oma välisele tagasihoidlikkusele vaatamata oli Heino Pars väga avara loomingulise mõtlemisega filmimees. Juba see, et ta oma operaator Kõpsu lugudega sisuliselt leiutas sellise žanri nagu populaarteaduslik animatsioon, on saavutus omaette," kommenteeris Eesti Filmi Instituudi animatsiooniekspert Peep Pedmanson.

Festivali rahvusvahelises võistlusprogrammis on Anna Hintsi ja Tushar Prakashi "Sannapäiv", mis sai tuule tiibadesse linastudes eelmisel aastal esimese Eesti filmina Cannesi Kriitikute nädalal. Dokumentaalfilmide võistlusest leiab Tartu 2024 "Metsik lõuna" kogumikku kuuluva "Maja", režissööriks Carl Olsson. Erootiliste lühifilmide eriprogrammi on valitud äsja Zagrebi animafestivalil esilinastunud Kaspar Jancise "Koer".

1997. aastal loodud Mecal Pro festival saab igal aastal enam kui 5000 taotlust, mille hulgast tuuakse publikuni mitmekülgne valik lühifilme. Kõik seansid on publikule tasuta ning toimuvad vabas õhus.