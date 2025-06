Tartu linn saab kirjandusliku ajakapsli

Selleks et jäädvustada tänast ja homset kaugema tuleviku jaoks, pannakse edaspidi igal aastal Tartu linna päeval suletud ajakapslisse üks kirjateos. Teoste autoriteks on linnakirjanikud või teised tuntud kultuuritegelased, filosoofid või unistajad. Looming pitseeritakse ning seda eksponeeritakse Siurus 50 aastat. Žanr ei ole määratletud, see on autori otsus, kuidas ta tahab tulevikutartlastele oma mõtteid esitleda.

Tartu Linnamuuseumi direktori, ajakapsli loomise eestvedaja Risto Lehiste sõnul soovitakse uue traditsiooniga rõhutada seda, et elu, keele ja kultuuri aluseks on see eesti kultuuripärand, mida võib leida näiteks muuseumidest ja kodudest ning mida iga päev juurde tekib. "See pärand on ajatu ning inimesed on pelgalt selle pärandi elushoidjad ning edasikandjad. Oluline on, et ka pärast meid jääks alles see, millele järeltulevad põlved võiks maailmas toetuda."

Lehiste sõnul puudutab teda säärase aja säilitamise puhul kõige enam kultuuripärandi igavikulisus ja inimeste ajutisus. "Me teeme kingituse tulevastele põlvedele suure tõenäosusega, et osa meist ei näe seda päeva, kui inimesed saavad teada, mida kirjanik teosesse kirjutas. Aga tulevikuinimesed saavad teada, mis pool sajandit tagasi võis aktuaalne olla, mida linnakirjanik mõtles. Sõna otseses mõttes põlvkonnaülene kultuuripärandit loov traditsioon. Hoidkem seda!"

Esimese teose ajakapsli jaoks annab linnale, muuseumile ja Siurule üle linnakirjanik Tõnis Vilu. Tseremoonia toimub 29. juunil Tartu linna päeval kell 14.00 Tartu loometänaval (Küüni tänav). Üle antud teos pitseeritakse Tartu linna vapi kujutist kandva vahatempliga ning viiakse kuni Siuru kultuurikeskuse valmimiseni Tartu Linnamuuseumi hoidlasse seifi. Kui Siuru hoone valmib, eksponeeritakse ajakapsleid avatud ruumis, kõigile nähtaval kohal seni, kuni saabub aeg need avada.