Keelesäuts. Uued tulijad eesti keeles

EKI ühendsõnastikku lisatakse aastas mitusada uudiskeelendit ehk neologismi, mis on hiljuti kasutusse tulnud.

Lõbusate näidetena hakkavad silma näiteks sõnad nutivikat, mis on kasutusel programmeeritava isetoimiva muruniiduki ehk mururoboti sünonüümina; ja egomull, mis viitab olukorrale, kus inimene on keskendunud iseendale niivõrd, et ta ei suuda arvestada teiste arvamusega.

Hiljuti lisatud sõna linnakorilus on sünonüümiks 2019. aastal registreeritud sõnale prügisukeldumine. Mõlemad viitavad keskkonna säästmise ja äraelamise viisile, mille puhul otsitakse prügikastidesse visatud kraamist kõlblikke toiduaineid või muid asju.

Eesti Keele Instituudile saadetud sõnaettepanekuna on EKI ühendsõnastikus registreeritud ka soopööre, mis tähendab tegelaskuju soo vahetamist teose adapteeringus; ja arukratt, mis on tehisarul põhinev abiline, mis suudab autonoomselt sooritada mitmesuguseid ülesandeid.

Uute sõnade nimekirjast torkavad silma ka mõned mitmesõnalised märksõnad, nagu murtud südame sündroom ja päikeseloojangu klausel. Esimene neist viitab tugeva emotsionaalse stressi põhjustatud südamelihase võimekuse vähenemisele, mille nähud võivad meenutada südamelihase infarkti. Teine tähendab õigusaktis sisalduvat tingimust, mille kohaselt kaotab akt kehituvse peale kindlat kuupäeva, juhul kui seda ei pikendata.

Mida tähendavad aga panda sündroom, hulgihaige, manosfäär, voolis, ja teised hiljuti eesti keelde tulnud sõnad, saate ise mugavasti järele vaadata, kui klikite Sõnaveebi uuenenud sõnadega menüüs uute sõnade sakile. Soovin teile head uudistamist!