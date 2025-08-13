Ireland Music Weekil toimub esmakordselt Balti fookusprogramm

Balti fookusprogramm toimub neljapäeval, 2. oktoobril. Lisaks kontsertidele on plaanis meie muusikaturge tutvustav arutelupaneel IMW konverentsil ning enam kui 30-liikmelise Baltikumi muusikatööstuse delegatsiooni kohtumised Iirimaa ja ÜK muusikaproffidega.

Programmis Eesti muusikat esindav Mariin k. on Ida-Virumaalt pärit ja Tricky saatebändis karastunud kitarristi ja laulukirjutaja Mariin Kallikormi juhitud dream pop'i ja shoegaze'i kooslus. Mariin k. tänavu Seksoundi plaadimärgi alt ilmunud debüütalbumi "Rose skin" lopsakas, kajadesse mässitud helikeel on pälvinud publiku ja kriitikute poolehoiu nii meil kui ka piiri taga.

Lätit esindab Vultura, kelle drum'n'bassi, darkwave'i ja kunstpopi elementidega muusika on leidnud auhinnatud väljundi albumil "Not Your Typical Fairytale". Leedu punt Plié viib aga Dublinisse halastamatu, industrial'i ja avangardi mõjudega hardcore'i, mida nad on lihvinud juba ka nimekail festivalidel üle Euroopa.

"Oleme väga uhked, et saame esitleda Balti talenti ja muusikatööstuse tegijaid Iiri muusikanädalal, mis toob kokku meie valdkonna tegijaid üle maailma," sõnas Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Demelemester.

"Tegu on ühe Euroopa hinnatuma muusikakonverentsi ja -esitlusfestivaliga, kust on tuule tiibadesse saanud teiste seas sellised Iiri artistid nagu Fontaines DC ja Hozier. Iirimaal on ainulaadne muusika- ja kultuuritööstus, mida on arendatud pikalt läbi loovtegijate toetamise ja teadliku ekspordistrateegia. Seal on tugev Balti diasporaa kogukond ning meid ühendavad ka sarnane ajalootaju ja laulutraditsioonid. Meie regioon on oma valdkonna arengu ja talendiga köitmas tähelepanu nii Iirimaal kui ka nende naabrist Ühendkuningriigi suurel muusikaturul ning loodame seda momentumit piirkonna kolme maa ühisel jõul väärtuslikult kasutada."