Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

Tallinnas avati esimene Apollo meelelahutuskeskus
Kolmapäeval avati Tallinnas Rotermanni kvartalis endise Coca-Cola Plaza ruumides meelelahutuskeskuse Apollo Plaza.

Apollo Plaza ühendab esmakordselt ühe katuse alla kogu Apollo kaubamärgi meelelahutuse ja vaba aja veetmise võimalused ning on esimene Apollo elamuskeskus Baltikumis.

Apollo Plazast leiab Eesti suurima kino, Apollo raamatupoe esinduskaupluse, kinopoe ja valiku restorane

"Apollo on Baltikumi suurim meelelahutuse pakkuja ning meie eesmärk on olla turul pioneer – näidata teed ja pakkuda lahendusi, mida teised järgivad. Apollo Plaza on meie uus kodu, kus mitmed meie teenused ja brändid on mugavalt ühes majas koos ja seda otse Tallinna südames. See on märgiline samm, mis näitab meie tugevat turupositsiooni ja mitmekülgsust," rääkis Apollo Grupi tegevjuht Tiivel.  

Endise Coca-Cola Plaza ruumides tehti ka arvestatavaid renoveerimistöid.

Uue keskuse avamist juhtis saatejuht Robert Rool ning muusikalise külalisena astus üles Pur Mudd.

Apollo Grupp on MM Gruppi kuuluv holding-ettevõte, mis omab Baltimaades ja Soomes Apollo kauplusi, Apollo kinosid, O'Learyse meelelahutuskeskusi ning Vapiano, MySushi ja Lido restorane, KFC kiirtoidukohti, Blenderi mahlabaare ja IceCafe jäätisekohvikuid.   

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

