Produtsent Luurel Varas avaldas albumi "Traksi Bounce"

Luurel Varas Paavli kultuurivabrikus
Luurel Varas Paavli kultuurivabrikus Autor/allikas: Heleen Pokk
Reedel ilmus Eesti elektroonilise muusiku Luurel Varga album "Traksi Bounce", mis on artisti teine väljalase sel aastal.

Luurel Varga värskelt albumilt leiab kuus lugu, mis vältavad kokku ligi 35 minutit. Sealjuures kestab nimi lugu üheksa minutit. Bassimuusikale keskenduv album pakub mitmesugust segu tantsumuusikažanritest, kust kostub muu hulgas läbi nii house'i, dub techno't kui ka dubstep'i.

Vähem kui viie kuu eest avaldas Luurer Varas ka lühialbumi "Nekodancer", mille 19 minutit sidusid kokku idamaised helid ja sämplid.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

