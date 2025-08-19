X!

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

Film
"Päikese kodanik" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

20. augustil jõuab ETV eetrisse Riho Västriku dokumentaalfilm "Päikese kodanik", milles keskmes on vennad Urbid. Film esilinastus aasta alguses Docpointi filmifestivalil.

Dokumentaalfilm "Päikese kodanik" keskendub 1980. aastatele Urbide loos ja näitab tunnistuste, dokumentide ja KGB toimikute kaudu Nõukogude elu rusuvat olemust ja repressiivorganite toimetamist. Filmi keskmes on Tarmo Urbi juhtum, kuid loo lahutamatuks osaks on ka vend Toomas, kellega elatakse aastakümneid täielikus sümbioosis.

Tarmo ja Toomas Urb on vennad-muusikud, kelle fenomeni 1980. aastate Eestis on raske üle hinnata. Kitarri saatel romantilisi ballaade esitades suutsid nad tuua täis mistahes kontserdisaali. Vanemale vennale Tarmole tundus, et NSV Liidus ta oma annet realiseerida ei saa, on vaja pääseda Läände. Sellist soovi peeti siin hullumeelseks.

Esialgu proovis Tarmo heaga, abielludes Itaalia kodanikuga. Kui teda kaks aastat ei lastud naise juurde kolida, tekkis trots ja kinnisidee igal juhul põgeneda. Tulemuseks vahistamised, istumine Patarei vanglas, skisofreenikuks kuulutamine ja sundravi psühhiaatriakliinikus. Kinnipidamisasutustes tegeles Tarmo intensiivselt erinevate idamaiste filosoofiatega ja "sai vaimudelt kinnituse, et tema missioon on ravida, aidata inimesi." KGB-le oli see kinnitus, et mees on hull.

Perestroika-aegses segaduses ja mõjukate sõprade abiga õnnestus Tarmol lõpuks hullumajast välja saada ning "skisofreensele potentsiaalsele kodumaareeturile" ja tema vennale anti aasta hiljem väljasõiduluba Soomes plaadistamiseks. Tagasi nad tulla ei kavatsenud.

"Päikese kodaniku" režissöör-stsenarist, produtsent on Riho Västrik, helilooja Arian Levin, tootja Vesilind. Film on ETV eetris 20. augustil kell 21.30.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:12

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

14:28

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:31

Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette Läti filmi "Marija vaikus"

12:05

Mullu Tuglase preemia võitnud Aliis Aalmann avaldas esimese novellikogu

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

14:28

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

18.08

Minu elu muutnud raamat | Maarja Merivoo-Parro ja "Wikmani poisid"

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

16.08

Arvustus. Põhjanaabrite Flow Festival on endiselt kadestamist väärt

16:12

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo