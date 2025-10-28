X!

Novembris jõuab kinodesse Riho Västriku dokfilm "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

Film
“Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast
“Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Riho Västriku uus dokumentaalfilm "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast." jõuab novembri lõpul kinodesse üle Eesti, erilinastus toimub ka Pimedate Ööde filmifestivalil.

"See on filmirännak metsaelukate õuel, söögi- ja magamistoas ning seda peab nägema just suurelt ekraanilt," ütleb filmi autor Riho Västrik. Västrik ei lakka siiani imestamast, kui üllatavaid hetki on võimalik filmida Eestimaa looduses. "Filmi operaator Valeri Štšerbatõh on elupõline metsamees, tal on nii vajalikke teadmisi kui intuitsiooni," ütleb Västrik. "Iga loodusfilmi operaator oleks õnnelik mistahes kaadri üle, mille Valeri koju tõi."

Meditatiivne filmirännak viib vaataja Eesti metsa, kus toimetavad oma igapäevategemisi Euroopas ohustatuks peetavad suurkiskjad: karud, hundid ja ilvesed. Tegevus toimub metsalagendikul, mida kasutatakse kotkaste söödaplatsina.

Film näitab intrigeerivaid, kohati ootamatuid olukordi, pakkumata vahetut kommentaari ning vaataja võiks saada vahetu kohaloleku tunde. Zooloog Aleksei Turovski ütles, et film tekitab algusest lõpuni võimsat empaatiat. "Esteetiliselt tekitab film minus lummava tunde, et tegemist on suurejoonelise vaikeluga, kus Eesti eluslooduse keskel on inimene, kes ei tee ühtki häälitsust, kuid on kindlalt olemas ja tegutseb," ütles Turovski ajakirjale Teater. Muusika. Kino.

 Režissöör Riho Västrikul linastus tänavu dokk "Päikese kodanik", ta on osalenud mitme loodusfilmi tootmises, nagu "Muskusveise tagasitulek," "Suur jõg", "Habras maailm" ja "Suur soo". Filmi operaator on Valeri Štšerbatõh, monteerijad Mirjam Jegorov, Karl-Olaf Olmann ja helirežissöörid Ekke Västrik, Seppo Vanhatalo, tootja Vesilind.

Toimetaja: Kaspar Viilup

