BFM-i direktori kohusetäitjana asub sügisest tööle Riho Västrik

Tänavu jaanuaris kuulutas sel aastal oma 20. sünnipäeva tähistav Balti filmi- ja meediakool välja konkursi uue direktori leidmiseks, paraku ei saanud aga ükski kandidaatidest kokku vajalikku häälte kogust. Selle peale tegi Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik juba 16 aastat BFM-is töötanud dokumentalist Riho Västrikule suunatud pakkumise võtta kohusetäitjana see ametikoht aastaks ajaks enda õlule.

"Kindlasti ma ei hakka midagi ümber korraldama ja lõhkuma, esiteks mul pole sellist mandaatigi ja teiseks ma ei näe põhjust, miks seda peaks tegema," ütles Västrik ja lisas, et kui üldse midagi on vaja saavutada, siis on see töörahu. "See ei ole kuhugi kadunud ka praegu ja kindlasti ei tohi see kaduda ka järgneva aasta jooksul."

Küll aga usub Västrik, et alates sügisest tal enam loominguliseks tegevuseks ning filmitegemiseks aega ei jää, tal on üks projekt veel käsil, mille ta loodab suve lõpuks enam-vähem valmis saada. Möödunud nädalal jõudis aga kinodesse Riho Västriku seni viimane film "Päikese kodanik", mis oli tal töös umbes neli aastat.

Kuni septembrini töötab BFM-i direktorina Birgit Vilgats, kes alustas sellel ametikohal tööd 2020. aastal.