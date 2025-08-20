Galerii: Heinz Valgu karikatuuride ja šaržide näitus Vabaduse pargis

Tallinnas, Vabaduse pargis avati Heinz Valgu näitus "Ükskord me naersime niimoodi", mis toob vaatajani aastatel 1960–1988 ajakirjas "Pikker" ilmunud šaržid ja karikatuurid.

Näitus "Ükskord me naersime niimoodi" toob publikuni valiku Heinz Valgu karikatuuridest ja šaržidest, mis pärinevad vahemikust 1960–1990. See on periood, mil Valk kujunes üheks Eesti mõjukamaks visuaalse huumori loojaks, käsitledes oma töödes ühiskondlikke kitsaskohti, absurdseid paradokse ning inimlikke nõrkusi nõukogude süsteemi reaalsuses.

Näituse pealkiri mängib teravalt ajaloolise reaalsusega. Kui 1988. aastal kõlas loosung "Ükskord me võidame niikuinii" kui tõsine ja kõikehaarav vabadusehüüe, siis antud väljapanek näitab, et naer ja iroonia olid osa meie vastupanust juba ammu enne poliitilisi läbimurdeid.

Näitus on planeeritud rändnäitusena Eestimaal.