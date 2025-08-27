X!

Tauno Vahter vaatab uues raamatus Tallinna ajaloole läbi lõhnade

Kirjandus
Tauno Vahter
Tauno Vahter Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kirjandus

Kolmapäeval ilmub kirjastus Tänapäev Tauno Vahteri uus raamat "Tallinna lõhnad", mis vaatab läbi lõhnade tagasi linna ajaloole.

Vahter toonitab, et tegu ei ole akadeemilise ajalooga, vaid võimalusega rääkida Tallinnast meeleliselt. "Inimesed ei meenuta heldimusega seaduseid, paraadikõnesid ja vahelduvaid ministreid. Nad mäletavad, kuidas maitses mingi toit või jook, millist häält tegid vanasti tuletõrjeautod, õhutõrje või nende lähedased inimesed, kuidas lõhnasid sirelid, joodikud ja kaneelisaiad. Natuke peenemalt nimetatakse seda kõike mikroajalooks või argipäeva ajalooks," seisab raamatu tutvustuses.

"Kõigil neil lõhnadel on ka oma lugu. Millal muutus Tallinna kraanivesi lõpuks joodavaks ? Millal jõudis siia esimest korda šokolaad? Kuidas on eri aegadel Tallinnas prügiga ümber käidud? Millal saabusid esimesed eksootilised restoranid? Mis on keemiliselt mõne lõhna taga ning kuidas ja miks on lõhnad muutunud eri riigikordade ajal või sootuks kadunud?"

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

