MTV videoauhindadel võidutses Lady Gaga

Lady Gaga 2025. aasta MTV videoauhindade jagamisel
Lady Gaga 2025. aasta MTV videoauhindade jagamisel Autor/allikas: Charles Sykes/Invision/AP/Scanpix
Pühapäeva õhtul New Yorgis toimunud 2025. aasta MTV videoauhindade jagamiselt (VMA) viis kõige suurema noosi koju Lady Gaga.

Neli kuumehikest võitnud Gaga sai kõige suurema ehk aasta artisti auhinna kätte juba gala alguses, sest samal õhtul oli popstaaril vaja anda ka kontsert lähedal asuvas Madison Square Gardenis. Gaga lükkas ka oma kontserdi algusaja tunni võrra edasi, et VMA-del osaleda.

Gaga järel tulid Ariana Grande ja Sabrina Carpenter, keda tunnustati kolmes kategoorias. Grandele läks auhind ka aasta muusikavideo eest ning temale lasus ka au anda Mariah Careyle üle auhind panuse eest muusikavideo- ja popkultuuri ehk Video Vanguard Award.

Aasta muusikavideo

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"
Billie Eilish – "Birds of a Feather"
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
Lady Gaga ja Bruno Mars – "Die With a Smile"
Rosé ja Bruno Mars – "Apt."
Sabrina Carpenter – "Manchild"
The Weeknd ja Playboi Carti – "Timeless"

Aasta laul

Alex Warren – "Ordinary"
Billie Eilish – "Birds of a Feather"
Doechii – "Anxiety"
Ed Sheeran – "Sapphire"
Gracie Abrams – "I Love You, I'm Sorry"
Lady Gaga ja Bruno Mars – "Die With a Smile"
Lorde – "What Was That"
Tate McRae – "Sports Car"
The Weeknd ja Playboi Carti – "Timeless"

Aasta artist

Lady Gaga
Bad Bunny
Beyoncé
Kendrick Lamar
Morgan Wallen
Taylor Swift
The Weeknd

Parim album

Sabrina Carpenter – "Short n' Sweet"
Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos"
Kendrick Lamar – "GNX"
Lady Gaga – "Mayhem"
Morgan Wallen – "I'm the Problem"
The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Parim popartist

Sabrina Carpenter
Ariana Grande
Charli XCX
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Tate McRae

Parim hiphop-lugu

Doechii – "Anxiety"
Drake – "Nokia"
Eminem ja Jelly Roll – "Somebody Save Me"
Glorilla ja Sexyy Red – "Whatchu Kno About Me"
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
LL Cool J ja Eminem – "Murdergram Deux"
Travis Scott – "4×4"

Parim rokklugu

Coldplay – "All My Love"
Evanescence – "Afterlife"
Green Day – "One Eyed Bastard"
Lenny Kravitz – "Honey"
Linkin Park – "The Emptiness Machine"
Twenty One Pilots – "The Contract"

Parim afrobeats-lugu

Tyla – "Push 2 Start"
Asake ja Travis Scott – "Active"
Burna Boy ja Travis Scott – "TaTaTa"
Moliy, Silent Addy, Skillibeng ja Shenseea – "Shake It to the Max" (Fly) (Remix)
Rema – "Baby (Is It A Crime)"
Tems ja Asake – "Get It Right"
Wizkid ja Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"

Parim režissööritöö

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"
Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
Rosé ja Bruno Mars – "Apt."
Sabrina Carpenter – "Manchild"

Möödunud suve laul

Tate McRae – "Just Keep Watching"
Addison Rae – "Headphones On"
Alex Warren – "Ordinary"
Benson Boone – "Mystical Magical"
BigXthaPlug ja Bailey Zimmerman – "All the Way"
Chappell Roan – "The Subway"
Demi Lovato – "Fast"
Doja Cat – "Jealous Type"
Huntr/x – "Golden"
Jessie Murph – "Blue Strips"
Justin Bieber – "Daisies"
Moliy, Silent Addy, Skillibeng ja Shenseea – "Shake It to the Max (Fly)" (Remix)
Morgan Wallen ja Tate McRae – "What I Want"
Ravyn Lenae Featuring Rex Orange County – "Love Me Not"
Sabrina Carpenter – "Manchild"
Sombr – "12 to 12"

​Kõikide võitjatega saab tutvuda siin.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: Variety

