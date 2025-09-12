Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

Kodumaalt ühe nädala kohta väga viisakas kogus alternatiivset elektroonikat, lisaks esiksingel Cecilialt ja teine album Kreemikastilt. Välismaal teevad tuntumatest nimedest tegusid The Weeknd, Ed Sheeran ja Drake, mitte nii tuntutest Liim, Jade ja Glyders.

L.F. Ants – "Rubber Boots Dub"

Tänavu mais ja juulis kahe lühema EP-ga debüteerinud produtsent ja DJ L.F. andis nüüd välja veidi pikema, kuue looga ja veidi üle 33 minuti kestva dub'i lühialbumi "L.F.Dubs". Lähiajal jõuab kogumik koostöös Trash Can Dance'iga ka kassetile.

Cecilia – "Kes sulle haiget tegi"

Cecilia avaldas esimese loo hilissügisel ilmuvalt albumilt "Sull&Feim". "Tõsta käed üles, kui sulle meeldib träna, aga see päris träna ikkagi," sõnas laulja ja laulukirjutaja ise.

Andres Lõo – "Better Butter"

Üle kahe aasta avaldas Andres Lõo taas uue lühialbumi "Different Glow" oma plaadifirma Phantom Platform alt. Minialbumil "Different Glow" on viis värsket lugu, mida on artisti sõnul tembitud deep house'ist, trip hop'ist, dubist ja psychedelica'st. ""Different Glow" on detailidele ruumi andev äraolemise muusika, mida saab nii kuulata kui selle järgi liikuda," kirjeldas Lõo.

Kreemikast ja Liisamari Viik – "Õnn mu ainus armastus"

Möödunud aasta augustis albumiga "Prügi ja praht" debüteerinud Kreemikast ehk Marto Mägi on tagasi uue albumiga, mis kannab nime "Õnn ja Rõõm". Värskel albumil tahtis Kreemikast tegeleda millegi ilusa ja õilsaga. "Võtsin seekord tekstuure ja motiive paljudest erinevatest žanritest ning tõstsin nad kuhugi, kus nad oleksid kodust kaugel. Luues neile uue kodu digital hardcore žanri perifeerias. Keskendusin seekord intensiivsete basside ja erinevate kriiskavate helimaastike loomisele. Tahtsin, et album oleks kuulajal otse näos, tuletades talle konstantselt meelde, kui palju õnne ja rõõmu teda ümbritseb," rääkis Kreemikast ise.

Alika – "K.A.S."

Alika uus singel on esimene lugu, millele laulja on ise kirjutanud eestikeelsed laulusõnad. "Kirjutasin selle laulu raskel ajal, kui oli tunne, et lähme minu eelmise elukaaslasega lahku, aga proovisime seda mõlemad ignoreerida. Paari kuu pärast see ikkagi juhtus. Leidsin selle laulu uuesti kogemata üles ja sain aru, et olin tol ajal selle otsuse juba laulus teinud," rääkis Alika.

Tuuli Rand – "Eelmine päev"

Tuuli Rand avaldas uue singli ja muusikavideo "Eelmine päev". "See lugu on justkui kiri iseendale – meenutus, et minevikku ei pea kustutama, aga sinna ei saa ka igaveseks jääda. Mõnikord tuleb lihtsalt punase Porschega sõita edasi ja lasta elul end uude päeva viia," rääkis Tuuli Rand.

The Nonconceptual Art Club – "Sad little girl"

Monika Erdmani juhitud The Nonconceptual Art Club naaseb pärast 2023. aastal avaldatud debüütalbumit järgmise plaaditäiega, mis kannab nime "Shitshow". "See on minu teine kauamängiv ja kuigi ma armastan ka oma esimest, olen uhke, et suutsin "Shitshow" puhul astuda suure sammu edasi," tõdes ansambli juhtfiguur, bassimängija ning kõigi lugude autor Erdman.

Gorillaz ja Sparks – "The Happy Dictator"

Gorillaz alustab teekonda 2026. aasta märtsis ilmuva albumini "The Mountain". Esimesed sammud aitab teha briti popduo Sparks ning kevadel või varemgi veel tulevad veel appi Mark E. Smith, Idles, Johnny Marr, Omar Souleyman jpt.

Jade – "Glitch"

Meie mail pigem anonüümseks raadiotäiteks jäänud, aga kodumaal hiiglaslikus Briti tüdrukutebändis Little Mix tegutsenud Jade avaldas oma debüütsooloalbumi "That's Showbiz Baby!", mis on ootamatult terviklik 46-minutiline tantsupopi sahmakas.

Liim – "For The Both Of Us"

21-aastane New Yorgi produtsent, räppar ja laulja Liim (hääldus on identne eestikeelse sõnaga) avaldas oma debüütalbumi "Liim Lasalle Loves You", mille võib oma lo-fi magamistoaliku poiste-popiga panna ritta nii Dijoni, Bieberi kui ka miks mitte Nourished by Time'i tänavuste albumite kõrvale.

Glyders – "Stone Shadow"

Duono alustanud, kuid nüüd trioks kasvanud Chicago psühhedeelse roki ansambel Glyders annab novembris välja oma teise albumi "Forever" ning esimese singlina pakuvad kuulajatele loo "Stone Shadow".

4batz – "Act xiv: twerksongggg"

Siia kõrvale sobib kohe ka möödunud aastal Drake'i feature'i ja oma porgandi häälest kantud RnB'ga paljude radarile tõusnud 4batzi uus album, kes uuel albumil mõne erandiga peaaegu et 90-ndate magamistoa jam'ide juurde tagasi läheb.

Kali Uchis ja Ravyn Lenae – "Cry about it!"

Maikuus albumiga "Sincerely," välja tulnud Kali Uchis valmistub viimase plaadi deluxe-versiooniks uue luuega. Kaasas Chicagost pärit alternatiivsema RnB lauljatar Ravyn Lenae, kes on Billboardi singliedetabli kaheksandal kohal paikneva tiktokihitiga "Love Me Not" karjääri suurimasse rambivalgusesse roninud.

Mobb Deep – "Against the world"

Nasi plaadifirma Mass Appeal võttis aasta alguses eesmärgiks anda välja seitse albumit legendaarsetelt hiphopi artistidelt. Suve algusest on välja antud Slick Ricki, Raekwoni ja Ghostface Killah albumid ning oktoobris jõutakse Mobb Deepi uue albumini "Against The World", kus kuuleb ka 2017. aastal lahkunud Prodigy häält. Plaati aitab lisaks duo alles jäänud liikmele Havocile produtseerida ka The Alchemist.

Ed Sheeran – "Symmetry"

Ed Sheeran avaldas oma kaheksanda stuudioalbumi "Play", millega lõppes ametlikult matemaatiliste sümbolite järgi nime saanud albumite seeria ning algas multimeedia-käskluste nimeliste albumite seeria.

Young Thug – "Man I Miss My Dogs"

Pärast selle kümnendi ühte suuremat muusikatööstuse kohtuasja tingimisi vanglast Atlanta räppar Young Thug on viimased nädalad olnud kõva turmtule all, kui hakkasid lekkima tema vanglast tehtud telefonikõned oma manageri ja tüdruksõbraga Mariah The Scientistiga ning eravestluslikult krõbedad detailid nii sõprade kui kolleegidega kohta avalikuse ette paiskusid. Selle kõrval veel ka valjuhäälsed süüdistused, et prokuratuuriga kokkuleppe teinud Gunnat kõvasti materdanud Thug on ka ise politseiga varem vabalt rääkinud. Thug võtab kogu teema kokku ühes ühismeediasse postitatud pikas loos, kus vabandab nii oma endise tüdruksõbra, Drake'i, Future'i, Lil Baby ja teiste ees.

Demi Lovato – "Here All Night"

Demi Lovato jätkab teise singliga üheksandalt stuudioalbumilt elektroonilisema, hüperpopilikuma saundiga, mida kostis ka juba esiksinglilt "Fast". Loo produtseeris Zhone, kes on muuhulgas ka Charli XCX-i loo "Talk talk" ja Troye Sivani loo "Rush" taga.

The Weeknd – "Society"

The Weeknd riputas Youtube'i kanalile üles teise lisaloo, mis jõuab (tundub, et) peagi ilmuvale laiendatud versioonile aasta alguses ilmunud albumist "Hurry Up Tomorrow", mis peaks jääma The Weekndi nime alt viimaseks.

Drake, Julia Wolf ja Yeat – "Dog House"

Drake jõuab aina lähemale oma albumile "Iceman". Põhiliseks turundustrikkideks on albumi nimekandvad (Drake'i enda arvates vist) artsy'd laivstriimid, kus ta ka järjest uusi lugusid jagab. Üks neist, mille juhatab sisse New Yorgist pärit alternatiivroki laulja ja laulukirjutaja Julia Wolf, anti sel nädalal ka ametlikult välja.

Damiano David, Tyla ja Nile Rodgers – "Talk To Me"

Måneskini solist Damiano David avaldas deluxe-versiooni oma maikuus ilmunud debüütalbumist "Pretty Little Fears". Lisalugude seas on ka üllatav või siis segadusttekitav koostöö Tyla ja Nile Rodgersiga.

