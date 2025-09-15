Galerii: Pärnus avati joonistuste näitus "Tungivast sisemisest vajadusest"

Näitus toob kokku kunstnikud, kes elavad oma emotsioone välja läbi joonistusvahendi.

"Joonistamine on minu jaoks kiireim viis ärevuse leevendamiseks. Kui ma ei saa magada, siis ma joonistan. Ma lähen transsi ja tulen sellest välja alles siis, kui kogu mu keha hakkab valutama," sõnas Leedu kunstnik Marija Marcelionyte.

"Tungivast sisemisest vajadusest" võtab eesmärgiks koondada loojad, kes on klišeevabad ja avatud spontaansusele ning kelle teosed ei ole üleliia mõistuslikult ega kaanonite järgi konstrueeritud.

Näitusel osalevad Ulvi Haagensen, Markus Kasemaa, Lembe Keskpaik, Elin Kjosnes (Norra), Liivia Leškin, Marija Marcelionyte (Leedu), Indrek Mikk, Marko Mäetamm, Mark Antonius Puhkan, Lembe Ruben, Inga Salurand, Mirja Mari Smidt, Angela Soop, Maria-Kristiina Ulas, Märt Vaidla.

Näituse kuraator Lembe Ruben, näituse kujundus Üla Koppel.

Näitus on avatud 26. oktoobrini.