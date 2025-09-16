Galerii: Südalinna teatri majalt eemaldati Vene teatri silt

Nime muutuse üle hakkas teatri nõukogu arutama 2024. aastal. Teatrile pakuti välja 55 potentsiaalset nime. "Kui ma nägin seal nimekirjas sellist nime nagu Südalinna teater, läks mul tuju rõõmsaks. See haakus väga hästi juba teatri poolt välja mõeldud reklaamlausega – teater linna südames. See näis päris ilusa lahendusena. See kõlab ka eesti keeles väga sümpaatselt, väga soojalt. See kirjeldab ka teatrit," selgitas teatri nõukogu esimees Margus Allikmaa juunikuus.

Allikmaa rääkis ka laiematest põhjustest nime muutmiseks. "Vene teatri jaoks on olukord on päris palju muutunud. Venemaalt ei ole võimalik enam kutsuda lavastajaid, kunstnikke. See juba muudab palju. On toimumas põlvkondade ka vahetus. Eks seegi tähendab muutust teatri sisus. Kolmas ja kõige olulisem märk on see, et teatril on uus peanäitejuht, kes on oma mõtteid päris mitmes intervjuus väljendanud, kuidas üks kaasaegne, selgelt Euroopasse kuuluv teater võiks välja näha. Ta tunneb muret selle üle, et meie tänane vaatajageneratsioon on 55 pluss, vanemgi veel. Publik saab otsa, kui me ei mõtle uuele vaatajale," lausus Allikmaa.

Koos nimemuutusega teatas Südalinna teater ka 15-protsendilisest kärpest, mis päädis möödunud nädalal kaheksa näitleja koondamisega.