X!

Galerii: Südalinna teatri majalt eemaldati Vene teatri silt

Teater
Südalinna Teatri fassaadile paigaldati uus nimesilt
Vaata galeriid
32 pilti
Teater

Juuni alguses nimemuutusest teatanud endise Vene teatri fassaadile paigaldati teisipäeval Südalinna teatri nimesilt.

Nime muutuse üle hakkas teatri nõukogu arutama 2024. aastal. Teatrile pakuti välja 55 potentsiaalset nime. "Kui ma nägin seal nimekirjas sellist nime nagu Südalinna teater, läks mul tuju rõõmsaks. See haakus väga hästi juba teatri poolt  välja mõeldud reklaamlausega – teater linna südames. See näis päris ilusa lahendusena. See kõlab ka eesti keeles väga sümpaatselt, väga soojalt. See kirjeldab ka teatrit," selgitas teatri nõukogu esimees Margus Allikmaa juunikuus.

Allikmaa rääkis ka laiematest põhjustest nime muutmiseks. "Vene teatri jaoks on olukord on päris palju muutunud. Venemaalt ei ole võimalik enam kutsuda lavastajaid, kunstnikke. See juba muudab palju. On toimumas põlvkondade ka vahetus. Eks seegi tähendab muutust teatri sisus. Kolmas ja kõige olulisem märk on see, et teatril on uus peanäitejuht, kes on oma mõtteid päris mitmes intervjuus väljendanud, kuidas üks kaasaegne, selgelt Euroopasse kuuluv teater võiks välja näha. Ta tunneb muret selle üle, et meie tänane vaatajageneratsioon on 55 pluss, vanemgi veel. Publik saab otsa, kui me ei mõtle uuele vaatajale," lausus Allikmaa.

Koos nimemuutusega teatas Südalinna teater ka 15-protsendilisest kärpest, mis päädis möödunud nädalal kaheksa näitleja koondamisega.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

Pärdi radadel

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:17

Improteater Impeerium toob lavale uue krimiformaadi

14:06

LR kuldsarjas ilmus romaan 1960. aastate New Yorgi koolielust

13:29

Galerii: Südalinna teatri majalt eemaldati Vene teatri silt

13:00

Martin Algus avaldas teise luulekogu "Elektro"

12:45

"Naerata ometi" jõuab Ungari arhiivifilmide festivalile

11:08

Sinefiil | Emmydel võidutsenud "Stuudio" on humoorikas sissevaade Hollywoodi köögipoolele

10:16

Sinijärve raamatusoovitused: Matsini hullupanek krutib end üha kõrgematele tasanditele

09:51

Keelesäuts. Sõnades peituvad hoiakud

15.09

Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusika festivalil tuuakse lavale Francesco Cilea ooper

15.09

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.09

Arvustus. Uudse pilguga nähtud Teine maailmasõda

13.09

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

14.09

Karin Allik: kui piletihinda aina tõstetakse, siis muutub teater ka üha elitaarsemaks

15.09

Arvustus. Nõrgapoolne teostus annab võimaluse kontseptsiooni nautida

15.09

Emmydel võidutses Apple'i satiirisari "The Studio"

15.09

Selgusid 2025. aasta muusikapreemiate nominendid

11:08

Sinefiil | Emmydel võidutsenud "Stuudio" on humoorikas sissevaade Hollywoodi köögipoolele

10:16

Sinijärve raamatusoovitused: Matsini hullupanek krutib end üha kõrgematele tasanditele

14.09

Helen Sildna: ​kärpimismentaliteet ei tohi ohustada nende arengut, kes loovad meie edulugu

15.09

Galerii: Rapla kultuurifestivalil Särin esines ansambel Koer

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo