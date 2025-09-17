"Edward von Lõnguse "Paberlennuki" ilmumine margil on julge samm, sest see tõi Eesti filateeliasse tänavakunsti – valdkonna, mida traditsiooniliselt margikunstis vähe näha on. Meie eesmärk tuua postmarkidele ka nüüdiskunsti ja noorema põlvkonna kultuurikeelt," sõnas Omniva filateelia juht Hannes Nagel.

Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile Autor/allikas: Hanna-Liis Vaasa

Tänavakunsti postmark maksab poolteist eurot ja sobib seega siseriiklike kirjade saatmiseks. Margi kujundas Kaarel Kukk ja see trükitakse 12 000 tükki.

Uue tänavakunsti margi teeb eriliseks ka see, et margipoognal on kasutatud tête-bêche stiilis paigutust, mis tähendab filateelias seda, et kaks marki on trükitud üksteise suhtes peegelpildis ehk üks on otse ja teine tagurpidi. Selline lahendus annab kogujatele võimaluse soetada margipaar.