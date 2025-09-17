X!

Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile

Kunst
Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile
Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile Autor/allikas: Hanna-Liis Vaasa
Kunst

Omniva andis välja esimese tänavakunstile pühendatud postmargi. Margil kujutatakse Edward von Lõnguse 2022. aasta teost "Paberlennuk".

"Edward von Lõnguse "Paberlennuki" ilmumine margil on julge samm, sest see tõi Eesti filateeliasse tänavakunsti – valdkonna, mida traditsiooniliselt margikunstis vähe näha on. Meie eesmärk tuua postmarkidele ka nüüdiskunsti ja noorema põlvkonna kultuurikeelt," sõnas Omniva filateelia juht Hannes Nagel. 

Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile Autor/allikas: Hanna-Liis Vaasa

Tänavakunsti postmark maksab poolteist eurot ja sobib seega siseriiklike kirjade saatmiseks. Margi kujundas Kaarel Kukk ja see trükitakse 12 000 tükki.

Uue tänavakunsti margi teeb eriliseks ka see, et margipoognal on kasutatud tête-bêche stiilis paigutust, mis tähendab filateelias seda, et kaks marki on trükitud üksteise suhtes peegelpildis ehk üks on otse ja teine tagurpidi. Selline lahendus annab kogujatele võimaluse soetada margipaar.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:12

Arvustus. Mogwai on avalikuks vaatamiseks välja pandud pilk sissepoole

12:45

Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile

12:38

EMTA kontserdi- ja teatrimaja sügishooaeg kulmineerub Rein Rannapi uue lasteooperiga

12:21

Pildid: "Presidendi raamatuklubi" hooaja avasaates on külas Maarja Undusk ja Leelo Tungal

11:47

Pildid: Paasikul toimusid Katariina Aule debüütfilmi "Koerte kasvandik" proovivõtted

11:30

Galerii: Wiiralti preemia laureaadid on Vello Vinn ja Maria Erikson

10:14

Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees" jõuab Eesti kinodesse

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

07:04

Ministeerium muudab rahvaraamatukogude seaduse eelnõu murepunkte

16.09

Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.09

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

16.09

Galerii: Südalinna teatri majalt eemaldati Vene teatri silt

15.09

Arvustus. Uudse pilguga nähtud Teine maailmasõda

16.09

Sinefiil | Emmydel võidutsenud "Stuudio" on humoorikas sissevaade Hollywoodi köögipoolele

13.09

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

16.09

LR kuldsarjas ilmus romaan 1960. aastate New Yorgi koolielust

14.09

Karin Allik: kui piletihinda aina tõstetakse, siis muutub teater ka üha elitaarsemaks

16.09

Sinijärve raamatusoovitused: Matsini hullupanek krutib end üha kõrgematele tasanditele

16.09

Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

10:14

Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees" jõuab Eesti kinodesse

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo